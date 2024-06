TUSEM Essen professionalisiert Strukturen im Nachwuchsbereich

Nach den Erfolgen der Nachwuchsteams in der vergangenen Saison stellt sich der TUSEM Essen in diesem Bereich neu auf. Neue Strukturen in der Talententwicklungen sollen die Professionalisierung weiter vorantreiben.

Die Talent Schmiede des TUSEM kann in diesem Jahr auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken: So gelang es allen Leistungsteams sich für die jeweils höchste Spielklassen der neuen Saison zu qualifizieren. Um auch in Zukunft die Entwicklung junger Talente vorantreiben zu können, will der TUSEM seine Strukturen im Nachwuchsbereich professionalisieren.

Mehr Hauptamtlichkeit im Jugendbereich

Mit Viktor Dziabel als neuen Jugendkoordinator und Florian Buddenborg als sportlichen Leiter für den Nachwuchsleistungshandball stehen dem Verein in Zukunft zwei hauptamtliche Trainer zur Verfügung. Mit der Neustrukturierung sollen die Strukturen sowohl für den Kinderhandball als auch für den Leistungssport nachhaltig verbessert werden.

"Die Erweiterung der Strukturen ermöglicht uns, talentierten Spielern aus der Region ein noch besseres Umfeld bieten zu können. Spieler so weiterzuentwickeln, dass sie am Ende ihrer Jugendzeit für unser Bundesliga-Team in Frage kommen, ist ein großes Ziel unserer Arbeit", so Florian Buddenborg.

"Mit der weiteren Professionalisierung unserer Nachwuchsarbeit erfüllen wir nicht nur die Kriterien der HBL, um auch in Zukunft das Jugendzertifikat für hervorragende Nachwuchsarbeit zu erhalten, sondern stellen auch die Weichen für nachhaltigen sportlichen Erfolg unseres Bundesligateams", so TUSEM-Geschäftsführer Jonathan Krause. "Diesen Weg wollen wir konsequent - mit nochmals verbesserten Bedingungen - weitergehen."