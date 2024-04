TUSEM Essen mit neuem Nachwuchskoordinator

Wie der Verein in einer Pressemitteilung mitteilte, wird Viktor Dziabel das Amt als zukünftiger Nachwuchskoordinator antreten. Der 30-jährige Dziabel wird damit eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Förderung junger Talente innerhalb des Vereins übernehmen.

Mit seiner neuen Rolle als Nachwuchskoordinator beim TUSEM Essen wird Dziabel eine wichtige Schnittstelle zwischen der Jugendabteilung und dem Profibereich des Vereins sein. Seine Aufgaben umfassen die Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Ausbildungskonzepts sowie die Betreuung und Förderung der Nachwuchsspieler.

"Der TUSEM ist traditionell eine sehr gute Adresse für gute Jugendarbeit. Deswegen bin ich sehr stolz und dankbar die Möglichkeit zu bekommen, als Nachwuchskoordinator in diesem großen Verein arbeiten zu dürfen. Man fühlt sich sofort heimisch und es ist imponierend wie viel Herzblut alle Mitarbeiter sowie Ehrenamtlichen in die Nachwuchsarbeit stecken. Deshalb möchte ich mit meiner Arbeit gemeinsam mit allen Beteiligten weiterhin dafür sorgen, dass der TUSEM langfristig ein Aushängeschild für Nachwuchsförderung bleibt", so Dziabel.

Dziabel, der damit die Nachfolge von Janina Helmecke antritt, begann seine Handball-Karriere bei der TSG Kirchhellen und spielte später unter anderem noch für den VfL Gladbeck und den PSV Recklinghausen. Im Rahmen seines Studiums erwarb der Sportwissenschaftler auch seine Trainer B-Lizenz.

Nach seiner aktiven Laufbahn startete Dziabel früh seine Trainerkarriere. Von 2014 bis 2020 war er beim VfL Gladbeck für die weiblichen Jugendmannschaften verantwortlich. Zusätzlich betreute er von 2018 bis 2022 die Kreisauswahl der weiblichen Jahrgänge 2008. Seit der Saison 2020/2021 trainiert er die Damenmannschaft des PSV Recklinghausen in der 3. Liga und ist zudem seit der Saison 2021/2022 für die weiblichen C- und D-Jugendmannschaften des BVB verantwortlich.

"Mit der Position des Nachwuchskoordinators schaffen wir wichtige Strukturen, um auch zukünftig erfolgreiche und nachhaltige Jugendarbeit beim TUSEM zu machen. Es ist nicht nur eine Voraussetzung, um weiterhin das Jugendzertifikat der HBL zu erhalten, sondern entspricht auch unserer vollen Überzeugung, unsere Nachwuchsarbeit weiter zu professionalisieren. Wir freuen uns sehr, dass Viktor zu uns kommt. Er bringt die notwendige Qualifikation und Erfahrung mit, und ist mit unseren Jugendtrainern bereits bestens vernetzt", so TUSEM-Geschäftsführer Jonathan Krause.