TuSEM Essen holt Kreisläufer von den Rhein-Neckar Löwen

Der TuSEM Essen holt zur kommenden Saison einen Kreisläufer aus dem Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen. Beim Handball-Zweitligisten wird er im Sommer auf einen seinen Förderer treffen.

Zur neuen Saison wechselt Valentin Clarius Teil zum TuSEM Essen. Der 21-jährige Kreisläufer kommt aus dem Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen und konnte in dieser Saison bereits über ein Zweitspielrecht bei der SG BBM Bietigheim Zweitliga-Luft schnuppern. Clarius unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026.

Der 1,95 Meter große Rechtshänder soll gemeinsam mit Christian Wilhelm und Finn Wolfram die Position am Kreis besetzen und den Innenblock stärken. Bei den Junglöwen ausgebildet, wurde Clarius im Sommer 2022 Deutscher A-Jugendmeister. Mit seinem damaligen Trainer und Förderer Daniel Haase wird der 21-Jährige dann ab Sommer beim TuSEM zusammenarbeiten.

„Ich freue mich sehr darauf, bei einem Traditionsverein mit großer Handballhistorie wie dem TuSEM meinen nächsten Karriereschritt zu gehen. Für die kommende Saison ist es mein Ziel, zusammen mit dem jungen Team, den Fans schnellen und attraktiven Handball zu bieten", freut sich Valentin Clarius.

"Enormes Potenzial"

„Mit Valentin bekommen wir einen weiteren Spieler mit enormem Potenzial in unser Team. Er ist hervorragend ausgebildet und bringt trotz seiner erst 21 Jahre eine starke Physis mit, die uns am Kreis und im Innenblock Stabilität geben wird. Dass Valentin sich entschieden hat, die nächsten Schritte seiner jungen Karriere bei uns zu gehen, freut uns sehr und ist eine Bestätigung für unseren Weg ", so Herbert Stauber, Sportlicher Leiter des TuSEM.