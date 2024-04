Tuschelthema Wolff: Auch Kielce äußert sich

Andi Wolff zum SC Magdeburg? Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel des Handball-Nationaltorhüters von Industria Kielce sind das Tuschel-Thema vor dem Viertelfinale der Champions League.

Die Handball-Szene ist in Aufruhr: Kehrt Andreas Wolff in die Bundesliga zurück? Der SC Magdeburg, so wird in der Branche getuschelt, stehe vor einer Verpflichtung des Nationaltorhüters. Vor dem Viertelfinal-Showdown des SCM in der Champions League bei Wolffs aktuellem Klub Industria Kielce, der Neuauflage des Vorjahresfinals, sorgt das - natürlich - für Schlagzeilen.

Fakt ist: Andreas Wolff hat beim polnischem Serienmeister noch einen Vertrag bis 2028. Beim SC Magdeburg herrscht eigentlich personelle Klarheit, immerhin besitzt Sergey Hernandez noch einen Kontrakt über den Sommer hinaus und mit Nikola Portner hatte man im September langfristig bis 2027 verlängert.

Fakt ist aber auch: Der SCM, der Königsklassen-Titelverteidiger und Bundesliga-Spitzenreiter, die aktuell wohl beste Handball-Mannschaft des Planeten, hat auf der Königsposition womöglich schon in Kürze dringenden Handlungsbedarf.

Der bisherige Stammkeeper Nikola Portner ist nach einer positiven Dopingprobe suspendiert, er bestreitet die wissentliche Einnahme, doch ihm droht sportrechtlich weiter eine - eventuell mehrjährige - Sperre, auch wenn zwischenzeitlich die Staatsanwaltschaft in Magdeburg das strafrechtliche Verfahren bereits eingestellt hat. Immerhin, einen Punktabzug muss der Spitzenreiter der Liga nicht befürchten.

Laut Sport Bild herrsche zwischen Andreas Wolff, der eine Rückkehr in die Heimat in der Vergangenheit nie kategorisch ausschloss, und Magdeburg sogar schon Einigkeit über einen Wechsel im Sommer. Dies wiederum ist eine Nachricht, von der SCM-Trainer Bennet Wiegert vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn und DAZN) überhaupt nichts wissen will.

Äußerungen von Magdeburg und Kielce

"Es ist toll, dass der SC Magdeburg mit so tollen Spielern in Verbindung gebracht wird", sagte Wiegert, er betonte aber auch, dass er sich damit zurzeit nicht beschäftigen könne. "Wir haben so viel vor uns, so viele Spiele."

Nach dem Triumph im DHB-Pokal nimmt die Triple-Jagd schließlich gerade so richtig Fahrt auf: In der Liga winkt die nächste Meisterschaft, am Wochenende wuchs der Vorsprung auf Verfolger Füchse Berlin um einen Punkt an. Und in der Königsklasse geht es für den SC Magdeburg um die Titelverteidigung - der nächste Schritt ist das Viertelfinale und die Hürde heißt ausgerechnet Kielce.

Beim polnischen Meister deutet dabei ebenfalls nichts auf einen Wechsel von Andreas Wolff hin. "Niemand aus Magdeburg oder von einem anderen Verein hat uns wegen Andreas kontaktiert. Wir führen keine Verhandlungen. Es ist nur ein Gerücht", kommentierte Sportdirektor Michal Jurecki die Spekulationen um einen Abschied des deutschen Nationalspielers bei Radio Kielce.

Erklärt sich Wolff am Mittwoch?

Es wird sich aber von beiden Vereinen nicht verhindern lassen, dass die Augen am Mittwoch vor allem auf Andreas Wolff gerichtet sind. Selbst das für den gleichen Tag angesetzte Viertelfinal-Duell des deutschen Rekordmeisters und früheren Wolff-Klubs THW Kiel in Montpellier dürfte angesichts der momentan heißesten Personalie der Handball-Welt in den Hintergrund rücken.

Mit Andreas Wolff und dem Champions-League-Titel ist das unterdessen so eine Sache. Klar, mit Kiel gewann er seinerzeit zweimal den DHB-Pokal, mit der Nationalmannschaft 2016 EM-Gold. Und auch in Polen, wo er inzwischen schon im fünften Jahr spielt, sammelt der aktuell weltbeste Keeper Meisterschaften wie Briefmarken - die Trophäe in der Königsklasse, seit jeher sein großer Traum, blieb ihm bislang vergönnt.

Zweimal stand Wolff zuletzt im Endspiel von Köln - zweimal gewannen auf dramatische Weise die anderen. 2022 der FC Barcelona im Siebenmeterwerfen, im vergangenen Jahr der SCM nach Verlängerung. Der THW Kiel gewann die Champions League 2020 - ein Jahr nach dem Abschied von Andreas Wolff in Richtung Kielce, das 2016 zuletzt in der Königsklasse triumphierte.

Natürlich, sagte Andreas Wolff im Laufe der Gruppenphase bei handball-world, habe sein Team das Ziel, die Champions League zu gewinnen. "Ich denke, es ist nicht unrealistisch mit unserer Mannschaft." Dafür müsse "genau zur richtigen Zeit alles passen". Womöglich ist es Wolffs letzte Chance auf den Gewinn der Königsklasse. Zumindest mit Kielce.

