TuS Vinnhorst vor komplettem Neuaufbau

Der TuS Vinnhorst steht vor einem Umbruch. Die Niedersachsen müssen zahlreiche Abgänge verzeichnen, dafür konnte man nun einen Sportlichen Leiter präsentieren.

Guido Stannek wird neuer Sportlicher Leiter beim TuS Vinnhorst. Damit schließt der Verein nach eigener Aussage "eine wichtige organisatorische Lücke der letzten Jahre zwischen Mannschaft und Geschäftsführung der Handball GmbH".

Stannek sei "begeisterter ehemaliger Handballer und Inhaber einer Managementberatung" und soll sich "vor allem um die organisatorische Neuaufstellung der TuS Vinnhorst Handball GmbH und die Betreuung der Sponsoren kümmern."

Mittlerweile zehn Abgänge

Mit Falk Kolodziej und Fran Mileta stehen mittlerweile die Abgänge neun und zehn fest, beide hatten nur Verträge für die 2. Handball-Bundesliga, die durch den Start des Bergischen HC im Unterhaus und den damit verbundenen Abstieg vom TuS Vinnhorst in die 3. Liga hinfällig.

Zuvor waren schon acht weitere Spieler als Abgänge vermeldet worden. Torwart Stefan Hanemann (TV Großwallstadt) bleibt ebenso in der 2. Liga wie auch Linksaußen Elias Ruddat (HSG Nordhorn-Lingen).

Mit Torwart Thomas Langerud und Rückraumshooter Nils Schröder geht ein Duo zu Amo Handboll in die erste schwedische Liga, der rechte Rückraumspieler Matthias Hild geht beim österreichischen Topklub Alpla HC Hard auf Torejagd.

Für den linken Rückraumspieler Lukas Siegler geht es bei der HSG Krefeld Niederrhein weiter. Noch unbekannt sind die neuen Vereine von Kreisläufer Tolga Durmaz und Rechtsaußen Marko Buntic. Letzterer soll in Kroatien künftig spielen.

Noch keine Neuzugänge

Neue Spieler für die kommende Saison haben die Niedersachsen bislang noch nicht, diese sollen nun in den kommenden Wochen aber folgen. Am 25. Juli wird das neuformierte Team um Kapitän Maurice Lungela im rechten Rückraum dann in die Saisonvorbereitung starten. Mit Bent-Ole Krebs (Tor), Milan Mazic (Kreis) und Yannik Müßner (Rückraum) hat Trainer Davor Dominik nur vier Spieler aus der Vorsaison in seinen Reihen.

"Viele talentierte Neuzugänge werden in der nächsten Zeit bekanntgegeben, und jeder einzelne von ihnen bringt seine individuellen Stärken und Talente mit. Gemeinsam mit unseren erfahrenen und jungen Spielern sind wir bereit, in der 3. Liga anzugreifen und für spannende Spiele zu sorgen", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Zugänge im Sommer 2024:



Abgänge im Sommer 2024: Stefan Hanemann (TV Großwallstadt), Nils Schröder (Amo Handboll/SWE), Matthias Hild (Alpla HC Hard/AUT), Lukas Siegler (HSG Krefeld), Tolga Durmaz (Ziel unbekannt), Marko Buntic (Ziel unbekannt), Thomas Langerud (Amo Handboll/SWE), Elias Ruddat (HSG Nordhorn-Lingen), Falk Kolodziej (Ziel unbekannt), Fran Mileta (Ziel unbekannt)