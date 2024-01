TuS Vinnhorst verpflichtet Drittligaspieler mit sofortiger Wirkung

Der TuS Vinnhorst nimmt den Kampf um die zweite Liga weiter an und verstärkt sich im Rückraum. Der Aufsteiger bestätigte die Verpflichtung eines Drittligaspielers zu den Hannoveranern.

Sven Eberlein (links) wechselt in die zweite Liga. imago/Agentur 54 Grad

Sven Eberlein wird ab sofort das Trikot von TuS Vinnhorst tragen, das vermeldete der Zweitligist in einer Pressemeldung. Der 23-Jährige Rechtshänder kommt vom Wilhelmshavener HV, wo er mit 73 Toren in 16 Spielen bester Schütze seines Teams war. Bereits gestern hatte der Drittligist den Abgang des Rückraumspielers bestätigt.

Als 14-Jähriger wechselte Eberlein vom schwedischen Norrköpping zur SG Flensburg-Handewitt und wurde im dortigen Handball-Internat ausgebildet. Mit 18 schloss er sich dann Bayer Dormagen an . Von Dormagen ging es über eine Leihe zu den Rhein Vikings in der Saison 19/20 zu den Krefeld Eagles Niederrhein, wo in der Saison 19/20 noch einmal sechs Zweitligaspiele dazu kamen. 2021 folgte dann der Wechsel nach Wilhelmshaven.

Verstärkung nach Verletzung von Kolodziej

Trainer Dominikovic freut sich auf seinen neuen Schützling: "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Sven Eberlein zu verpflichten. In dieser Phase, nach der Verletzung von Falk Kolodziej, war klar, dass wir uns noch einmal verstärken müssen."

"Sven ist ein sehr ehrgeiziger und zielstrebiger Spieler, der sich in der zweiten Liga beweisen möchte. Trotz seines jungen Alters hat er sich in Wilhelmshaven bereits zu einem Leistungsträger entwickelt", fügte Dominikovic hinzu.

Sven Eberlein selbst freut sich auf die neue Herausfprderung: "Ich freue mich sehr hier zu sein und hoffe, mit meiner Abwehrstärke und meiner Power aus dem Rückraum, helfen kann, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen."