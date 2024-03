TuS Vinnhorst bindet Kapitän

Der TuS Vinnhorst, aktuell Tabellen-17. der 2. Handball-Bundesliga, plant seine Zukunft und hat sich weiterhin die Dienste seines Kapitäns gesichert.

Der Linkshänder Maurice Lungela verlängert beim TuS bis 2027. Lungela, der in seiner zweiten Saison in Vinnhorst direkt zum Mannschaftskapitän avancierte, sei "aus dem Verein kaum noch wegzudenken", so der TuS.

"Als Jugendkoordinator hat er mit dafür gesorgt, dass in jeder Altersstufe ein Spieler aus der ersten Herrenmannschaft ein Traineramt übernimmt. Sein Engagement auf und neben der Platte ist enorm und der Verein ist sehr glücklich, dass Maurice Lungela mindestens bis 2027 Vinnhorster bleibt", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Der 29-Jährige ist seit 2020 im Verein. Er kam vom damaligen Liga-Konkurrenten aus Hildesheim, mit einem ganz klaren Ziel, nach Vinnhorst: Aufstieg in die 2. Liga. Diesen Traum hat er sich beim TuS erfüllt und er arbeitet aktuell mit seinen Teamkollegen daran, dass man eben dort bleibt. Und das auch in den nächsten drei Jahren.

"Der ganze Verein freut sich über diese Nachricht und wir sagen: "Danke und auf weitere schöne Jahre, Kapitano!"", so der TuS Vinnhorst.