TuS Sprenge verpflichtet Rückraumspieler von Minden

Der TuS Spenge hat die Kaderplanung für die Saison 2024/2025 abgeschlossen. Der Drittligist hat seinen Kader mit der Verpflichtung eines jungen Linkshänders aus der zweiten Liga verstärkt.

Der TuS Spenge hat mit der Verpflichtung von Theodor Teuteberg für die Saison 2024/2025 bekannt gegeben. Der 19-jährige Linkshänder wechselt von GWD Minden nach Spenge und hat dort einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Für Teammanager Marcel Ortjohann stellt der Neuzugang die Optimallösung für den rechten Rückraum dar: "Wir standen schon im letzten Jahr in Kontakt zu Theo. Damals hat er sich für den Verbleib in Minden entschieden. Als sich in den letzten Wochen die Tür wieder aufgetan hat, haben wir direkt gehandelt. Wir freuen uns enorm, dass Theo sich für uns entschieden hat."

"Theo passt sehr gut in unser Konzept. Seine Variabilität wird uns helfen, die Flexibilität unserer Abwehr weiterzuentwickeln. Offensiv ergänzen sich seine Qualitäten ideal mit denen von Vincent. Viel wichtiger ist für mich allerdings, dass er als Charakter perfekt in unsere Mannschaft passt. Theo verkörpert eine professionelle Einstellung und ist für sein Alter zielstrebig und klar", freut sich der zukünftige Trainer Rafael Jacobsmeier über den Neuzugang.

Wiedersehen mit alten Teamkollegen

Auch Theo Teuteberg äußerte sich bei der Vertragsunterschrift zu seinem Wechsel zum TuS Spenge: "Für mich ist es sehr wichtig, in der dritten Liga Spielzeit zu bekommen. Außerdem habe ich mit dem Wechsel nach Spenge die optimalen Rahmenbedingungen, Studium und Handball optimal unter einen Hut zu bekommen."

In Spenge gibt es für Teuteberg ein Wiedersehen mit Jonah Jungmann, Paul Holzhacker und Mathis Borgmann, mit denen er in seiner Zeit in Minden zusammengespielt hat. Der gebürtige Lohner wechselte 2021 aus der Jugendabteilung des TV Bissendorf-Holte nach Minden und feierte bereits nach einem Jahr im Spiel gegen den SC Magdeburg sein Bundesliga-Debüt.

Seitdem kommt er auf insgesamt 18 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga. Darüber hinaus bestritt er Spiele für die Junioren-Nationalmannschaft. Zuletzt lief Teuteberg vermehrt in der Oberligamannschaft von GWD auf und erzielte in 13 Spielen 49 Tore.