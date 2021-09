TuS N-Lübbecke verstärkt sich mit Mrakovcic

Aufsteiger TuS N-Lübbecke ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Luka Mrakovcic verpfichtet.

Nach der schweren Verletzung von Tom Wolf (Achillessehnenriss) gab es Handlungsbedarf im Rückraum des TuS N-Lübbecke. Deswegen hat der Aufsteiger nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Luka Mrakovcic verpflichtet. Der 26-jährige Kroate kommt von RK PPD Zagreb und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Somit steht Trainer Emir Kurtagic eine weitere Alternative auf Rückraum-Mitte zur Verfügung.

"Ich bin überaus froh, dass wir auf den letzten Metern vor dem Saisonstart mit Luka Mrakovcic einen Spieler mit internationaler Erfahrung gefunden haben, der uns von nun an unterstützt und auf dem Spielfeld direkt weiterhilft", sagt Rolf Hermann, Sportlicher Leiter bei den Lübbeckern, erleichtert. "Es wird unserer Mannschaft guttun, jemanden im Team zu haben, der in Stresssituationen in der Lage ist, einen kühlen Kopf zu bewahren und das Spiel zu führen. Seine sportlichen und physischen Qualitäten werden die Mannschaft und unser Spiel bereichern", so Hermann über den kroatischen Nationalspieler und aktuellen Double-Sieger.

Und auch Mrakovcic musste "nicht lange überlegen" als die Anfrage vom TuS N-Lübbecke kam. Der Kroate möchte "dabei helfen, dass der TuS eine gute Saison spielt". "Ich freue mich, die Mannschaft, die Fans und die Stadt in den kommenden Wochen kennenzulernen."