TuS N-Lübbecke verlängert mit "wichtigem Eckpfeiler"

Der TuS N-Lübbecke bindet einen "wichtigen Eckpfeiler" langfristig an sich. Der Trainer des Handball-Zweitligisten spricht von einem "der besten Abwehrspieler der Liga".

Der TuS N-Lübbecke und Yannick Dräger haben den ursprünglich 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

"Im kommenden Jahr laufen bei uns einige Verträge aus. Für entsprechende Neuverpflichtungen aber auch für Spieler, die bleiben sollen, ist es wichtig, ein entsprechendes Grundgerüst zu haben", erklärt Rolf Hermann die Situation.

Hermann: "Logische Konsequenz"

"Yannick ist dabei für uns ein wichtiger Eckpfeiler. Er hat sich in den zurückliegenden Jahren zum TuS N-Lübbecke bekannt und spielt gerne bei uns. Daher ist es für uns die logische Konsequenz, dass wir so einen Leistungsträger langfristig an uns binden", so der Sportliche Leiter weiter.

Auch Trainer Michael Haaß freut sich, dass Yannick Dräger weiterhin vorangeht. "Für die Mannschaft ist Yannick eine wahnsinnig wichtige Stütze. Sportlich ist er im Angriff und in der Abwehr einer der stabilsten Spieler und mittlerweile zu einem der besten Abwehrspieler der Liga gereift", erläutert der Trainer.

Dräger: "Zeigt mir die Wertschätzung"

"Ich bin froh, dass ich beim TuS N-Lübbecke frühzeitig verlängern konnte. Das zeigt mir die entgegengebrachte Wertschätzung", sagt Yannick Dräger.

"Die Gespräche waren von Anfang an sehr gut, sodass es für mich keinen Grund gab, über andere Angebote nachzudenken. Es macht Spaß hier zu spielen, besonders wenn die Halle richtig voll ist und auch das Umfeld passt gut. Mit unserer sportlichen Entwicklung sind wir als Mannschaft noch nicht am Ende und ich sehe Potenzial, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, besser zu werden", so der 1,99 Meter große Kreisläufer.