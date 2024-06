TuS N-Lübbecke nimmt zwei Nachwuchsspieler in Ergänzungskader auf

Drittligist Lit 1912 und der TuS N-Lübbecke arbeiten weiterhin eng zusammen. Ab der kommenden Saison gehören zwei 18-Jährige aus dem Drittligateam zum TuS-Ergänzungskader und nehmen so regelmäßig am Training des Zweitligisten teil.

Nach Patrik Blazicko erweitert sich der TuS-Ergänzungskader um zwei weitere Nachwuchsspieler. Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, werden Torhüter Jona Koch und Rückraumspieler Tjorven Till Sturhahn ab der kommenden Saison am Trainingsbetrieb von Zweitligist TuS N-Lübbecke teilnehmen. Nebenher werden die beiden 18-Jährgien weiterhin für Lit 1912 in der dritten Liga auf der Platte stehen.

"Wir wollen die beiden Nachwuchsspieler durch das Training mit der Profimannschaft langsam an die Bundesliga heranführen. Durch den erhöhten Trainingsumfang auf dem gestiegenen Level erhoffen wir uns bei beiden einen entsprechenden Leistungsfortschritt, sodass sie sich perspektivisch für höhere Aufgaben empfehlen können", erklärt Rolf Hermann, Sportlicher Leiter beim TuS N-Lübbecke. Er ergänzt: "Darüber hinaus helfen uns die Jungs bei Verletzungen, weiterhin die Trainingsqualität hochzuhalten."

Jona Koch präsentierte in der Vorbereitung auf die vergangene Saison bereits sein Können beim TuS N-Lübbecke, als er im Testspiel gegen den TuS Spenge in der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechselung gleich sieben Paraden zeigte. "Für mich ist dies eine tolle Perspektive, die man in dieser Form nicht in jedem Verein vorfindet. Die Verzahnung der Regionalligamannschaft mit dem TuS N-Lübbecke ist für mich in meiner Situation genau das Richtige", freut sich der junge Torhüter auf die neue Aufgabe.

Sein zukünftiger Mannschaftskollege, Tjorven Till Sturhahn, spielte bis zur C-Jugend bei Eintracht Oberlübbe und wechselte anschließend in den Nachwuchsbereich von GWD Minden, bei denen er bis zuletzt auch in der A-Jugend Bundesliga aktiv war. Er schließt sich ab dem 1. Juli ebenfalls dem Konstrukt aus TuS und Lit an. "Ich denke, dass das für mich ein top Paket, aus Spielzeit bei Lit und Training auf höchstem Niveau beim TuS ist. Ich komme aus Hille und bin somit auch wieder ein bisschen näher an allem dran, deshalb freue mich jetzt auf diese Chance und die kommende Zeit", ist auch Tjorven Till Sturhahn froh über die neuen Möglichkeiten.