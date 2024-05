TuS N-Lübbecke muss lange auf Rückraumspieler verzichten

Verletzungsschock für den Handball-Zweitligisten TuS N-Lübbecke: Die Ostwestfalen müssen auf einen Rückraumspieler lange verzichten.

Im letzten Heimspiel der Saison 2023/24 gegen den TV Großwallstadt am vergangenen Samstag (25. Mai) verletzte sich TuS-Rückraumspieler Ole Günther in der 56. Minute kurz nach seiner Einwechslung schwer am Knie. Der 22-Jährige werde mehrere Monate fehlen, gab der Verein am heutigen Freitag (31. Mai) bekannt.

Dass die Verletzung schwer sein würde, ahnten alle, die in der Merkur Arena dabei waren. Und nach eigehender Untersuchung und Erstversorgung beim TuS-Kooperationspartner, der Unfallchirurgie im Johannes Wesling Klinikum Minden, wurde die schwere Verletzung im rechten Knie nun bestätigt. Um welche Verletzung es sich konkret handelt, teilte der TuS N-Lübbecke nicht mit.