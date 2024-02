TuS N-Lübbecke: Melsunger kommt, Rückraum-Allrounder muss gehen

Der TuS N-Lübbecke holt ein Talent von der MT Melsungen. Im Gegenzug muss ein Rückraum-Allrounder den Handball-Zweitligisten verlassen.

Manuel Hörr wird zur Saison 2024/25 das Trikot des TuS N-Lübbecke tragen. Der 19-jährige hat beim TuS einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben. Mit ihm als Neuzugang ist auch die Entscheidung gefallen, den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Luka Mrakovcic nicht zu verlängern.

"Mit der Verpflichtung von Manuel Hörr treiben wir unsere sukzessive Verjüngung weiter voran. Er war im Januar bei uns im Probetraining und hat sein großes Potential dort bereits angedeutet. Wir sind überzeugt, dass er sich in unserem Team entsprechend weiterentwickeln und auch durchsetzen wird", erklärt Rolf Hermann, Sportlicher Leiter beim TuS N-Lübbecke.

Mrakovcic muss gehen

"Gleichzeitig möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, und mich schon jetzt bei Luka für seine Zeit beim TuS N-Lübbecke bedanken. Er war und ist unser Rückraum-Allrounder, hat uns häufig auf unterschiedlichen Positionen unterstützt und sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt ", so Hermann. Luka Mrakovcic kam 2021 zum TuS N-Lübbecke und hat bis heute in 92 Spielen 130 Tore erzielt.

Hörr: "Möchte den nächsten Entwicklungsschritt machen"

"Ich hatte eine tolle Zeit bei der MT, möchte jetzt aber den nächsten Entwicklungsschritt für mich machen. Dabei haben mich das Konzept und die Ziele von Lübbecke überzeugt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung", äußert sich Manuel Hörr zum Wechsel zum TuS.

Manuel Hörr schloss sich zur Saison 2020/21 nach einer DHB-Sichtung der B-Jugend der JSG Melsungen/Körle/Guxhagen an. Gleichzeitig trainierte er schon bei den MT-Profis mit, was ihm im Dezember 2021 im DHB-Pokal Achtelfinale gegen den Bergischen HC seinen ersten Einsatz bei den Profis brachte.

Inzwischen hat kommt Manuel Hörr auf 37 Einsätze bei der MT Melsungen, in denen er 9 Tore erzielte. Um neben dem Training mit dem Bundesliga-Kader auch ausreichend Spielpraxis zu erlagen, geht er zudem noch in der 3. Liga Nord-West auf Torejagd. Mit dem Drittligateam belegt er aktuell Rang 11. In 17 Spielen dieser Saison erzielte er bis jetzt 74/6 Tore.