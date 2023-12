TuS N-Lübbecke holt Publikumsliebling zurück

Nach zwei Jahren bei Handball-Bundesligist HC Erlangen kehrt Rückraumspieler Lutz Heiny im Sommer 2024 zum Zweitligisten TuS N-Lübbecke zurück, wo er bereits von 2020 bis 2022 unter Vertrag stand.

"Ich hatte einfach Bock drauf, wieder ein Teil vom TuS zu werden", sagte Lutz Heiny, nachdem er den Vertrag für seine Rückkehr unterschrieben hat. "Die Vorfreude auf meine ehemaligen Mitspieler aber auch auf die neuen Mannschaftskollegen ist natürlich groß", freut sich Heiny ab Sommer 2024 wieder beim Tus N-Lübbecke zu sein.

"Der Kontakt zu Rolf Hermann ist über die vergangenen Jahre nie ganz abgerissen und hat somit einen großen Anteil daran, dass der Wechsel zustande gekommen ist. Da meine Frau und ich uns bereits in den ersten 2 Jahren beim TuS schon sehr wohl gefühlt haben, war das dann schnell eine runde Sache", erläutert Heiny weiter seine Beweggründe für die Rückkehr.

TuS N-Lübbecke: "Absoluter Gewinn"

"Lutz hat uns in den zahlreichen Gesprächen mehr als deutlich vermittelt, dass er große Lust verspürt, Verantwortung beim TuS N-Lübbecke zu übernehmen. In Erlangen konnte er als Spieler weitere Erfahrungen sammeln und ist mit seiner Einstellung auf und neben dem Platz ein absoluter Gewinn für uns", erklärte Rolf Hermann. Der Sportliche Leiter des TuS N-Lübbecke fügte an: "Solche Spielertypen brauchen wir und ich bin wirklich glücklich, dass Lutz sich entschieden hat, zu uns zurückzukommen."

Lutz Heiny kam im zum 1. Juli 2020 von der HSG Nordhorn-Lingen zum TuS N-Lübbecke. Mit dem TuS stieg er nach einer Spielzeit in der 2. HBL in die Liqui Moly Handball Bundesliga auf und erzielte in 61 Bundesligaspielen 163 Tore. Nach dem erneuten direkten Abstieg wechselte Heiny zum HC Erlangen, für den er bis jetzt in 42 Bundesligaspielen 90 Tore erzielte. Nun unterschrieb er erneut beim TuS, zunächst für zwei Jahre bis Juni 2026.