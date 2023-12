TuS N-Lübbecke holt Torhüter aus der 1. Bundesliga

Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke hat nach der Bekanntgabe der Trennung von Torhüter Nikolas Katsigiannis einen Nachfolger vorgestellt: Finn Zecher kommt vom TBV Lemgo Lippe aus der 1. Liga.

Der TBV Lemgo Lippe und Torhüter Finn Zecher werden ab dem kommenden Sommer 2024 getrennte Wege gehen. Der 23-Jährige unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Zweitligisten TuS N- Lübbecke, wo er die Nachfolge von Nikolas Katsigiannis antreten wird.

"Lübbecke ist für meine Karriere nun der richtige Schritt, um mich sportlich aber auch persönlich weiterzuentwickeln", erklärt Zecher zu seinem Wechsel. "Ich hatte mega-gute Gespräche mit Rolf Hermann und Michael Haaß. Auch darüber, was sie vorhaben und wie sie mich sehen."

"Finn bringt trotz seines jungen Alters schon eine Menge Erstligaerfahrung mit", sagt Rolf Hermann, Sportlicher Leiter des TuS N-Lübbecke, über den 23-Jährigen. "Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, ist ehrgeizig und hat durch seine Körpergröße eine gute Präsenz im Tor. Gemeinsam mit Leon Grabenstein wir der ein junges, aber starkes Torhütergespann in der 2. HBL bilden."

Finn Zecher als 17-Jähriger zum TBV

Finn Zecher wurde in der Junioren-Akademie des TV Großwallstadt ausgebildet, wo er auch erste Spiele im Herrenbereich in der 3. Liga absolvierte. 2018 schloss sich der gebürtige Darmstädter dem TBV Lemgo Lippe an. Auch dort lief er zunächst im Drittligateam auf, schaffte aber bald auch den Sprung ins Bundesligateam, dem er seit der Saison 2020/21 fest angehörte.

Seinen größten Erfolg feierte er mit dem TBV im Juni 2021, als das Team in Hamburg den DHB-Pokal 2020 gewann. Im Finale sicherte Zecher mit seinen elf Paraden den Sieg gegen die MT Melsungen. Er hatte damit maßgeblichen Anteil am Pokalerfolg der Lipper und wurde später zum besten Torhüter des Turniers gekürt. Für den TBV bestritt er mittlerweile 110 Ligaspiele.

Die Bedeutung der Lipperländer für seine Entwicklung ist entsprechend groß. "Ich bin damals als 17-Jähriger zum TBV gekommen, wurde in der 3. Liga an den Herren-Handball herangeführt und habe vom Verein das Vertrauen erhalten, auch in der Bundesligamannschaft zu spielen", fasst Zecher zusammen. "Für diese Möglichkeit und die sechs Jahre, bin ich dem Verein extrem dankbar."

Erlebnisse wie der Pokalsieg, "aber auch das familiäre Umfeld beim TBV werden mir auch über den Sommer hinaus in bester Erinnerung bleiben", so Zecher weiter. "Ab der Saison 2024/25 freue ich mich nun auf meine neue Herausforderung beim TuS, werde bis dahin jedoch weiterhin alles geben, um dem TBV bestmöglich zu helfen."

TBV Lemgo Lippe will Torhütermarkt "aufmerksam sondieren"

Der Vertrag von Finn Zecher beim TBV Lemgo Lippe lief bis Saisonende. "Wir sind in der Kaderplanung für die kommende Saison bereits weit fortgeschritten. Für die endgültige Entscheidung, wer bei uns in der nächsten Spielzeit die zweite Torhüterposition bekleidet, wollten wir uns gerne noch etwas mehr Zeit lassen und konnten Finn deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch kein neues Vertragsangebot vorlegen", kommentiert TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike den Wechsel.

Dass der Torwart die Entscheidung getroffen habe, "den Verein in Richtung Lübbecke zu verlassen, akzeptieren wir absolut", so Jörg Zereike, früher selbst Torhüter in der Handball Bundesliga, weiter. "Finn ist ein super Typ, der sich in seiner Zeit beim TBV immer vorbildlich verhalten hat. Für seine neue Herausforderung wünschen wir ihm deshalb ab dem Sommer nur das Beste!"

Wer ab dem Sommer das Torhüter-Gespann beim TBV Lemgo Lippe um Urh Kastelic vervollständigen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. "Wir werden den Torhüter-Markt aufmerksam sondieren", hält Zereike fest. "Hier werden wir jedoch nichts überstürzen und wollen uns die nötige Zeit lassen, um eine Entscheidung darüber zu treffen, wer unser Torhüter-Duo ab der nächsten Saison komplettieren wird."