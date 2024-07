TuS N-Lübbecke findet Hangstein-Nachfolger

Nach dem Abgang von Fynn Hangstein zum ThSV Eisenach hat der Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke nun auch die zuletzt vakante Position auf Rückraum Mitte neu besetzt.

Der 30-jährige Falk Kolodziej kommt vom Zweitliga-Absteiger TuS Vinnhorst nach Lübbecke und erhält einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Das gaben die Ostwestfalen am heutigen Mittwoch (3. Juli) bekannt.

Hermann: "Wird wenig Integrationszeit benötigen"

"Mit Falk bekommen wir den erhofften Spieler, der die Liga bereits bestens kennt und dementsprechend wenig Integrationszeit benötigen wird", so Rolf Hermann über den Wechsel. „Er weiß, wie man als Mittelmann seine Nebenleute in Szene setzt und strahlt dabei auch entsprechende Torgefahr aus."

"Ich hatte immer große Lust, im Laufe meiner Karriere für einen Traditionsverein auflaufen zu dürfen. Daher bin ich glücklich, dass es zwar spät, aber doch noch mit dem Wechsel zum TuS N-Lübbecke geklappt hat", sagte Falk Kolodziej nach seiner Vertragsunterzeichnung.

Aufstiegsexperte Kolodziej

Falk Kolodziej ist gebürtiger Münchener. In der Saison 2016/17 schloss er sich dem HBW Balingen-Weilstetten an. Zur Saison 2017/18 wechselte er zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger HG Saarlouis. Nach dem direktem Wiederabstieg der Saarländer wechselte er zum TuS Fürstenfeldbruck. Mit den Bayern feierte er 2020 erneut den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga und platzierte sich mit 183 Toren unter den Top10-Torschützen der Saison 2020/21.

Nach seinem Wechsel zum TuS Vinnhorst (2021) schaffte er auch mit den Niedersachsen 2023 den Aufstieg in die 2. HBL. In der abgelaufenen Saison absolvierte er für den TuS Vinnhorst 25 Zweitliga-Partien und ein DHB-Pokalspiel. Insgesamt erzielte er in der Spielzeit 2023/24 73 Tore.