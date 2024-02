TuS Metzingen mit sofortiger Nachverpflichtung fürs Tor

Die TuS Metzingen hat die sofortige Verpflichtung von Anita Polácková von der Sport-Union Neckarsulm bekannt geben. Die Torhüterin war 2022 von Zora Olomuc aus Tschechien zum Konkurrenten in die Handball Bundesliga Frauen gewechselt.

Anita Polackova wechselt von der Sport-Union Neckarsulm zur TuS Metzingen. Sport-Union Neckarsum via TuS

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Lea Schüpbach (Kreuzbandriss) und Kamilla Kantor (Schulterverletzung), verblieb bei der TuS Metzingen mit Marie Weiss lediglich eine gesunde Torhüterin im Bundesligakader.

Den derzeit freien Platz im Torhüter-Duo übernimmt nun die 20-jährige Anita Polácková, die 2022 aus ihrer Heimat in Tschechien nach Neckarsulm in die Handball Bundesliga gewechselt war.

Vorfreude bei Anita Polácková

"Auf jeden Fall bin ich dankbar und sehr glücklich, dass alles gut funktioniert hat und ich in der zweiten Saisonhälfte das Metzinger Trikot tragen kann. In meiner Situation war es die beste Lösung für mich und ich halte diesen neuen Impuls für sehr wichtig", so Anita Polácková.

Die 1,73m große Torhüterin fügte an: "Ich freue mich auf jedes Spiel und hoffe auch, dass ich ein bisschen mehr Spielzeit auf dem Platz bekomme als in Neckarsulm. Ich werde alles geben und mein Bestes tun, um der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen."

TuS-Coach Bösch erleichtert

Auch Metzingens Trainer Werner Bösch zeigte sich sichtlich erleichtert über die Lösung des Torhüterproblems: "Mit teilweise nur einer fitten Torhüterin zu trainieren, war in den letzten Wochen eine Herausforderung."

"Wir haben mit Johanna Schmitz-Veltin, die ihre Aufgabe gut gemacht hat, immer wieder Unterstützung aus der A-Jugend bzw. zweiten Mannschaft bekommen, das hat natürlich schon geholfen, aber die Problematik einfach nur verlagert", so Bösch.

"Daher sind wir froh, dass der Transfer mit Neckarsulm problemlos über die Bühne gegangenen ist und wir mit Anita und Marie bis zum Saisonende auf jeden Fall ein junges und talentiertes Torhüter-Duo in unseren Reihen haben. Kamilla Kantor wird uns sicher noch bis Mitte März fehlen, danach sind wird dann mit drei Keeperinnen sehr gut aufgestellt", so der Trainer von Metzingen.