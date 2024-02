TuS Metzingen: Maren Weigel verkündet Karriereende

Die 62-fache deutsche Handball-Nationalspielerin Maren Weigel wird ihre Karriere nach der laufenden Saison beenden. Das verkündete die Kapitänin der TuS Metzingen.

"So viele Jahre im Leistungssport gehen glaube ich an keinem, auf jeden Fall nicht an mir, spurlos vorüber. Es sind große Belastungen, die unsere Körper aushalten müssen und wir stellen Vieles in unserer Zeit als Leistungssportlerinnen hinten an", so Maren Weigel.

"Natürlich werde ich auch Vieles vermissen. Ich habe durch den Handball so viele tolle Erfahrungen gemacht, dass ich mir sicher bin, dass da noch einige mehr dazugekommen wären. Ich werde das Handballspielen an sich, den Kampf und die Emotionen bei den Spielen, die Mannschaft und den Zusammenhalt sehr vermissen", sagt die Linkshänderin.

"Zunächst einmal möchte ich mich bei Maren für zwölf Jahre einer großartigen Zusammenarbeit bedanken und ihr zu einer erfolgreichen Karriere gratulieren", so Metzingens Geschäftsführer Ferenc Rott.

Zwölf Jahre in Metzingen

"Sie gehört mit Sicherheit zu den wichtigsten Identifikationsfiguren des Vereins der letzten Jahre und man kann nur froh sein, wenn man solche Spielerinnen in den eigenen Reihen hat", kommentierte Rott.

Seit 2014 ist die aktuelle Kapitänin fester Bestandteil der TuS Metzingen. In ihren zwölf Jahren bei den "Tussies" wurde die 29-jährige Rückraumspielerin u.a. Vize-Meisterin und erreichte 2016 das Europapokal-Finale. Inzwischen kann Maren Weigel auf 62 Länderspiele für Deutschland und 65 Tore zurückblicken.