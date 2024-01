TuS Metzingen fordert Bensheim/Auerbach im Nachholspiel

Nach der internationalen Premiere am Sonntag in der EHF European League sind die Flames der HSG Bensheim/Auerbach am ungewohnten Donnerstag in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) gegen die TuS Metzingen gefordert.

Die Flames um Ndidi-Silvia Agwunedu wollen wichtige Heimpunkte sammeln.