TuS Lintfort schnappt sich Talent aus Leverkusen

Handball-Zweitligist TuS Lintfort hat eine weitere Personalie klären können. Wie der Club mitteilte, wird ab der kommenden Saison Nathalie Corsten auf Linksaußen spielen.

Die 18-Jährige spielte in der vergangenen Spielzeit noch in der A-Jugend des TSV Bayer 04 Leverkusen und sammelte auch schon Matchpraxis in der 3. Liga. "Nathalie hat uns beim Probetraining voll überzeugt. Sie ist eine sehr gut ausgebildete Positionsspielerin, die weiß was sie tut", erklärte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein der Neuen Rhein-Zeitung. "Das hilft unserem Spiel sicher weiter, da sie zudem auch schnell im Gegenstoß ist".

"Ich freue mich darauf, nächste Saison für den TuS Lintfort spielen zu dürfen. Ab der ersten Minute habe ich mich beim Training sehr wohl gefühlt und wurde vom Team super aufgenommen. Ich denke, dass ich in Lintfort die bestmöglichen Chancen habe, mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln", wird Nathalie Corsten zitiert.

Corstens Wurzeln liegen in Sachsen beim HC Neustadt-Sebnitz, ehe sie vor zwei Jahren dann nach Leverkusen zog und dort bei den Juniorelfen spielte. Ab dem Sommer wird sie ein Studium in Düsseldorf beginnen.