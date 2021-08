TuS Koblenz steigert sich mit zunehmender Spieldauer - Ausrutscher für Eintracht Trier

Die TuS Koblenz hat ihren ersten Saisonsieg eingefahren, weil sie sich gegen Mülheim-Kärlich von Minute zu Minute mehr Spielanteile erarbeiten konnte. In die gegengesetzte Richtung lief es für Eintracht Trier in Gonsenheim.

Die SG Mülheim-Kärlich begegnete der TuS Koblenz am Samstag zunächst auf Augenhöhe. Ein Führungstreffer lag auf beiden Seiten in der Luft. Nach ungefähr einer halben Stunde schlug das Pendel mehr und mehr in Richtung Koblenz aus, Pistor münzte das in der 36. Minute in den Führungstreffer um. Die Hausherren tankten dadurch Selbstvertrauen und kontrollierten weitgehend das Geschehen. In der 71. Minute schraubte sich Knop nach einer Freistoßflanke von Richter hoch und köpfte zum 2:0 ein. Da konnte es die Dzaka-Elf auch verschmerzen, dass sie während der 90 Minuten das gegnerische Aluminium fast schon wund schoss.

Ganz anders verlief der Spieltag für Eintracht Trier: Schon in der 5. Minute drückte Amberg einen Abpraller über die Linie, doch das gute Anfangsgefühl trog, denn mangelhafte Chancenverwertung und ein im Gegensatz dazu eiskalter Ischdonat, der nach gut einer halben Stunde für den SV Gonsenheim ausglich, verschoben das Spiel in eine andere Richtung. Das Ganze spitzte sich in der Nachspielzeit zu, als der in der zweiten Halbzeit wesentlich griffigere SVG einen Foulelfmeter erhielt, den Bektasevic zum Siegtreffer verwandelte.

Ebenfalls nach einem 0:1 konnte die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern gewinnen, und zwar 2:1 gegen den FV Engers 07. Emmelshausen (in Salmrohr) und Waldalgesheim (in Karbach) fuhren das identische Resultat ein. Hassia Bingen stieg am Wochenende in den Ligabetrieb ein und nahm aus Eisbachtal einen Punkt mit (1:1).