TuS Koblenz lässt Trio ziehen

Bei der TuS Koblenz verabschieden sich zur Winterpause drei Spieler. Die Sommerneuzugänge Torwart Christopher Hauswald (25 Jahre, zwei Spiele) sowie die Mittelfeldspieler Kieran Ike (20, 14 Spiele) und Jan Bach (26, 16 Spiele) verlassen den Südwest-Regionalligisten nach einem halben Jahr wieder. Wohin es das Trio zieht, ist aktuell noch offen. "In der Winterpause hatten wir die Gelegenheit, uns mit vielen Spielern auszutauschen. Dass einige Spieler dabei den Wunsch nach Veränderung äußerten, etwa um auf mehr Spielzeit zu kommen, ist in meinen Augen etwas völlig Selbstverständliches. Als Verein möchten wir den Spielern an dieser Stelle keine Steine in den Weg legen", äußert sich Sam-Vincent Graef, Vorstand Sport, zu den Abgängen.