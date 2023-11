TuS Koblenz ist defensiv wieder stabiler und will "um keinen Millimeter abrücken"

Bei der TuS Koblenz soll die Tabelle weiter "ausgeblendet" werden. Ausgerechnet gegen die Stuttgarter Kickers, denen man im Hinspiel noch mit 0:7 unterlag, steht die neu gewonnene Defensivstabilität auf dem Prüfstand.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Dreimal heißt es noch "Gas geben" für den Regionalligist TuS Koblenz. Hierbei ist die gerne propagierte Methode, von Spiel zu Spiel zu schauen, allein deshalb angebracht, weil die Gesamtsituation trotz zahlreicher Lichtblicke in den vergangenen Wochen nur wenig Hoffnung auf den Ligaverbleib macht. "Wir können die Tabelle lesen", sagt Spielertrainer Michael Stahl, "und wir müssen sie ausblenden, uns stattdessen darauf konzentrieren, in jedem Spiel unser Bestes zu geben. Davon dürfen wir um keinen Millimeter abrücken."

Gegentorflut gestoppt

Stahl selbst agierte zuletzt dreimal ausschließlich als Trainer, setzte sich selbst nicht ein. Beginnend am 13. Spieltag wurde immerhin die Zahl der Gegentore deutlich reduziert. Seit jenem 1:1 gegen Homburg waren es im Schnitt 1,17 Gegentore pro Spiel, in den zwölf Spielen zuvor erschreckende 3,58. Tiefpunkt der Saison war am 2. Spieltag die 0:7-Pleite bei Mitaufsteiger Stuttgarter Kickers. "Dadurch lernt man die schönen Momente umso mehr zu schätzen", so Stahls Einschätzung damals. In der Vereinshistorie gab es lediglich in Rostock in der Zweitliga-Saison 2008/09 eine noch deftigere Abfuhr - 0:9 hieß damals das Endergebnis. Doch die Entwicklung der vergangenen Wochen zeigte sich am vergangenen Wochenende, als man dem höher gehandelten TSV Steinbach Haiger Paroli bot, trotz Rückstand ausglich und diesen Spielstand auch in Unterzahl zu verteidigen vermochte.

Nichts geändert hat sich indes an der angespannte personellen Lage. André Mandt fehlt am Sonntag gegen die Stuttgarter Kickers Gelb-Rot-gesperrt. Zudem muss Stahl auch auf Marcel Wingender verzichten, bei dem Pfeiffersches Drüsenfieber festgestellt wurde. Unwahrscheinlich ist ebenso der Einsatz von Verteidiger Daniel von der Bracke. Angreifer Erijon Shaqiri könnte ins Aufgebot zurückkehren, ihn plagen seit Wochen schon Oberschenkelprobleme - "die Bandagen trägt er nicht, weil es gut aussieht", verrät Stahl kein Geheimnis. Denkbar ist aber, dass Shaqiri kommende Woche dringender benötigt wird: Dylan Esmel, zuletzt beim 1:1 in Steinbach einzige Sturmspitze, steht bereits bei neun Gelben Karten und Alternativen an vorderster Front fehlen.

Aufwärtstrend fortsetzen

Ein großes Nachrüsten in der Winterpause wäre eine Überraschung, das Geld dazu fehlt und die Vereinsführung steht nicht im Ruf, in Aktionismus zu verfallen. Zudem hatte man vor knapp vier Jahren erst ein Insolvenzverfahren erfolgreich abgeschlossen und will Fehler aus der Vergangenheit nicht noch einmal begehen.

In der Zwischenzeit soll der jüngste Aufwärtstrend, der bereits in Punkten gegen Homburg, in Offenbach und in Steinbach mündete, gegen die Stuttgarter Kickers unter Beweis gestellt werden. "Defensiv haben wir an Stabilität hinzugewonnen", betont Stahl - gewarnt ist man nach dem 0:7 vom 2. Spieltag allemal.