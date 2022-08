Drei Doppelpacker, ein zufriedener Trainer: 1860 erledigt die Pokal-Pflicht

1860 München gab sich in der 3. Runde des bayerischen Landespokals keine Blöße und gewann souverän beim Unterhaching-Bezwinger TuS Feuchtwangen.

Mit einem 5:3 i.E. gegen Haching hatte Feuchtwangen für eine Sensation in der 2. Runde gesorgt, die Löwen waren also gewarnt. Die Köllner-Elf ging entsprechend konzentriert beim Bezirksligisten aus Mittelfranken zu Werk und führte schon nach zwei Minuten durch Wörl. 1860 bestimmte das Geschehen und erhöhte sukzessive bis zur Pause durch Cocic, ein Eigentor von Beck, Lang und Skenderovic auf 5:0.

Auch den zweiten Durchgang eröffnete Wörl mit einem Blitztor, er blieb aber nicht der einzige Doppelpacker. Auch Skenderovic und Cocic legten noch einmal nach und schraubten das Ergebnis auf 8:0.

"Das war so, wie ich mir das als Trainer vorstelle", freute sich Michael Köllner über den Auftritt des Drittligisten. "Die Mannschaft hat zügig die Aufgabe wahrgenommen, das war ein Auftakt nach Maß mit dem frühen Treffer von Marius Wörl", so der 1860-Coach. "Es war ein richtig guter Auftritt. So wie es ausschaut, haben wir keine Verletzten. Von daher sind wir zufrieden. Wir hatten ein gutes Offensivspiel, haben sehr kontrolliert gespielt und hatten viel Zug in den Aktionen."

Tore und Karten 0:1 Wörl (2') 0:2 Cocic (19') 0:3 Beck (24', Eigentor) 0:4 Lang (30') 0:5 Skenderovic (43') 0:6 Wörl (46') 0:7 Skenderovic (55') 0:8 Cocic (73')

Ein Auftritt, der dem Tabellenführer der 3. Liga weiter Rückenwind gibt. Am Freitag um 19 Uhr (LIVE! bei kicker) kommt der Hallesche FC ins Grünwalder Stadion. "Heute waren mehrere Spieler dabei, die für Freitag ein Thema werden", freut sich Köllner über Optionen gegen den HFC.