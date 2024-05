TuS Ferndorf verschafft sich gegen Oppenweiler/Backnang Vorteil

Der Hinspiel-Sieg geht an den TuS Ferndorf: Die Siegerländer setzten sich beim HC Oppenweiler/Backnang in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga mit 34:31 durch. Der Süd-Vertreter glaubt aber trotzdem noch an seine Chance - vor allem wegen der zweiten Hälfte.

Der HCOB um Daniel Schliedermann (mit Ball) verlor das Hinspiel gegen Ferndorf. HCOB