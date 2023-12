TuS Ferndorf verpflichtet Torwart von Ligakonkurrent HSG Hanau

Der TuS Ferndorf hat Can Adanir verpflichtet. Der 1,92 Meter große Schlussmann kommt von Ligakonkurrent HSG Hanau und wird ab Sommer, nach dem Karriereende von Lucas Puhl, gemeinsam mit Jonas Wilde das Gespann im Ferndorfer Tor bilden.

Der gebürtige Aschaffenburger wechselte 2018 aus Hanau zur Reserve der Rhein Neckar Löwen, wo er auch in der Bundesliga zum Einsatz kam. Im Jahr 2020 kam dann der Wechsel zum Zweitligisten TV Großwallstadt, für den Adanir bis 2022 auflief, bevor er zur HSG Hanau zurückkehrte.

"Wir kennen Can nun schon einige Jahre und wissen um seine Qualitäten im Tor", sagt Mirza Sijaric, Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH, zur Neuverpflichtung. "Er bringt die nötige Erfahrung mit und wird mit Jonas zusammen ein richtig gutes Torwartgespann bilden. Es ist schön, dass es mit dem Wechsel von Can geklappt hat und wir freuen uns auf ihn."

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen und die mir entgegengebrachte Wertschätzung hat mir die Entscheidung für den TuS letztendlich leicht gemacht", kommentiert Adanir den Wechsel. "Seit mehreren Jahren durfte ich sowohl in der 2. als auch in der 3. Liga gegen den TuS Ferndorf antreten. Jedes Mal aufs Neue imponierte mir diese unfassbare Energie der Stählerwiese und der stets respektvolle Umgang sowohl auf, als auch neben der Platte. Ich freue mich auf diese tolle Herausforderung und bin überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden."

HSG Hanau bedauert Abschied

Bei der HSG Hanau bedauert man den Abschied. "Es ist sehr schade, dass Can den gemeinsamen Weg mit uns nicht fortführt. Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht", betont der Sportliche Leiter Reiner Kegelmann und führt aus: "Doch seine gezeigten Leistungen und seine bisherige Entwicklung sind anderen Vereinen nicht verbogen geblieben. In dem ambitioniertem Spitzensportbereich, in den sich die HSG Hanau in die letzten Jahre hineinentwickelt hat, gehört so ein Wechsel leider dazu."

"Klar, hätten wir gerne mit Can weitergemacht. Er ist ein starker Rückhalt. Doch mit seinen Leistungen hat er auf sich aufmerksam gemacht. Es gab immer eine offene Kommunikation", so Trainer und Geschäftsführer Hannes Geist. "Trotz des Abgangs werden wir unseren Weg und unsere Entwicklung fortsetzen. Wir haben ein williges und ehrgeiziges Team, ein vorbildlich unterstützendes Umfeld und werden unseren eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen."

"Die vergangenen eineinhalb Jahre in Hanau haben mir viel gegeben. Ich konnte viel Spielpraxis sammeln, dem Team ein wichtiger Rückhalt sein und meine sportliche Entwicklung vorantreiben", betont auch Adanir. "Nun möchte ich jedoch ein neues Kapitel aufschlagen und den nächsten Schritt gehen." Er verspricht jedoch: "Bis zum Saisonende werde ich alles in die Waagschale werfen, damit wir so viele Spiele wie möglich erfolgreich gestalten und noch viele gemeinsame Handballfeste in der Main-Kinzig-Halle feiern. Am Ende möchte ich meinen Beitrag zum Erreichen unserer gesteckten Ziele geleistet haben."