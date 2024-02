TuS Ferndorf schlägt TV Gelnhausen

Der TuS Ferndorf hat die eigene Dominanz in der 3. Liga Süd-West vor heimischer Kulisse gegen den TV Gelnhausen bestätigt.

Das Spiel begann mit wenig Toren, guter Abwehrarbeit und Torwartparaden auf beiden Seiten. So konnte der TV Gelnhausen zunächst gut mithalten, ehe sich der TuS Ferndorf nach gut zehn Minuten erstmals etwas absetzen konnte. In dieser Zeit hatte die Abwehr dee Barbarossastädter immer wieder Probleme Kevic in Schach zu halten, der so im ersten Durchgang fünf Tore erzielen konnte. Nach 15 Minuten liefen die Gelnhäuser bereits einem 4:8-Rückstand hinterher.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatte das Geiger-Team durch zwei Zeitstrafen für die Ferndorfer Mannschaft zweimal die Möglichkeit in Überzahl zu spielen, konnte dies jedoch nicht nutzen, sondern geriet weiter in Rückstand. Durch mehrere Stürmerfouls, Ballverluste, Fehlwürfe und einer gutstehenden Abwehr des TuS Ferndorf, kam es zu einem recht deutlichen 8:15-Rückstand zur Halbzeit.

"Wir hatten in der ersten Hälfte mehrere Schwierigkeiten: Wir haben die Überzahlspiele verloren, wir haben immer wieder den Ferndorfer Mittelmann Janko Kevic nicht in den Griff bekommen und wir haben zu viele technische Fehler gemacht“, fasste TVG-Cheftrainer Matthias Geiger die ersten 30 Minuten zusammen.

TV Gelnhausen bessert sich

In der zweiten Hälfte gelang es dem TVG, die Schwächen aus dem ersten Durchgang weitestgehend abzustellen. Die Mannschaft konnte Überzahlspiele besser ausspielen und für sich entscheiden. Kevic gelangen dank der guten Abwehrarbeit keine weiteren Tore mehr und auch die technischen Fehler des TVG wurden deutlich weniger als noch in der ersten Hälfte. Dadurch konnte der TV Gelnhausen mehrmals auf fünf Tore an den Tabellenführer rankommen, dieser hielt aber immer wieder dagegen und ließ kein näheres Aufschließen der Gelnhäuser zu.

In der 59. Spielminute gab es aus Gelnhäuser Sicht noch ein Highlight, als der neue Rechtsaußen der Rotweißen Simon Belter sein erstes Tor für den TVG werfen konnte. Bitter war hingegen der Ausfall von Fynn Hilb, der in der zweiten Hälfte angeschlagen zum Zuschauen verurteilt war. "Wir hoffen auf eine schnelle und gute Diagnose", so Geiger.

Für den 22:27-Endstand sorgte abschließend Jonathan Malolepszy, der mit neun Toren vor Yannick Mocken (4 Tore) der beste Torschütze des TV Gelnhausen war. Bei der Heimmannschaft traf Kevic (5 Tore) am häufigsten. Aufgrund von Rückenproblemen betrat Malolepszy ausschließlich nur zu den Siebenmetern die Platte, zeigte dort aber seine ganze Klasse und leistete sich bei zehn Versuchen nur einen Fehlwurf.

"Wir haben eine wunderbar bissige Abwehr gestellt und das Spiel in der zweiten Hälfte mit zwei Toren gewonnen. Man hat gesehen, dass wir schon mindestens eine Hälfte mithalten können. Die Leistung und die Einstellung bieten eine tolle Voraussetzung für die Trainingswoche und das kommende Derby", blickt Cheftrainer Geiger zuversichtlich auf das Spiel in Hanau.