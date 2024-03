TuS Ferndorf mit souveränem Heimsieg gegen i.H. Düsseldorf-Ratingen

Beim ungeschlagenen Tabellenführer musste sich das Team interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen am Samstagabend erwartungsgemäß geschlagen geben: Beim TuS Ferndorf unterlag der Drittligaaufsteiger deutlich mit 18:36 (10:14).

"Schade, dass es am Ende noch so ein deutliches Ergebnis geworden ist, das hätten wir uns anders gewünscht. Aber es war natürlich ein verdienter Sieg für Ferndorf. Und das vor einer tollen Kulisse", erklärte der sportliche Leiter Benjamin Daser nach der klaren Niederlage vor 1252 Zuschauern in Ferndorf.

Dabei übernahm der Favorit zwar von Anfang an das Kommando, konnte sich aber zunächst nicht weiter als auf drei Tore absetzen (6:3, 15.). Doch interaktiv hielt mutig dagegen und verkürzte bis zur 18. Minute auf 5:6.

Gäste geben nicht auf

In den folgenden fünf Minuten wollte bei den Gästen allerdings dann nicht mehr viel zusammenlaufen. Dies nutzten die Hausherren konsequent, um mit einem 5:0-Lauf auf 11:5 davonzuziehen (23.). Doch davon ließen sich die Düsseldorfer nicht beirren und hielten kämpferisch stark dagegen.

Die Folge: Beim 10:13 (28.) lag interaktiv wieder in Schlagdistanz. In die Kabine ging es schließlich mit einem Vier-Tore-Rückstand. „Dieser hätte sogar noch etwas enger ausfallen können. Wir haben gut verteidigt und noch einige klare Torchancen ausgelassen", befand Daser.

In der zweiten Hälfte konnten die Gäste dann allerdings nicht mehr lange mit dem Ligaprimus mithalten. Von Minute zu Minute schlichen sich immer mehr Unkonzentriertheiten ins interaktiv-Spiel ein. Dies nutzte der TuS fortan an konsequent aus, während die Gäste über 11:17 (33.), 14:25 (43.) und 17:32 (54.) immer weiter abreißen lassen mussten.

TuS Ferndorf - interaktiv

TuS Ferndorf: Puhl, Hottgenroth; Hideg (9), Eres (6/3), Duvancic (5), Fanger (4), Simic (3), Mundus (3), L. Michel (2), M. Michel (1), Hecker (1), Poetz, Schikora

interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen: Bliß, Budko, Karic; Grbavac (5), Sabljic (4), Hinrichs (2), Maric (2/2), Wasse, Sackmann (1), Seher (1), Mensger (1), Engh (1), Poschacher (1), Ota, Stock

Zuschauer: 1252

Schiedsrichter: Michael Meyer / Stephan Meyer

Strafminuten: 6 / 10