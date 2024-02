TuS 04 KL-Dansenberg verpflichtet Torwart mit Erstligaerfahrung

Der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg hat sich für die kommenden drei Jahre die Dienste von Torhüter Michael Hoppe gesichert. Der 26-jährige gebürtige Pfälzer kommt von der HG Oftersheim/Schwetzingen und hat einen ligaunabhängigen, langfristigen Vertrag unterschrieben.

Der studierte Sportwissenschaftler mit Trainerlizenz durfte in Leipzig und bei den Eulen Ludwigshafen bereits Erstligaerfahrungen sammeln und hat sein Talent in der 3. Handball-Bundesliga nachhaltig unter Beweis gestellt. Schon in den ersten Gesprächen wurde dem Verein klar, dass er perfekt in die künftige Neuausrichtung passt, langfristig mit entwicklungsfähigen Spielern hohe Identifikation zu schaffen.

Heimatverbundenheit ist Michael Hoppe wichtig: "Auf die neue Aufgabe beim TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg freue ich mich sehr, sowohl sportlich wie auch menschlich. Das Gesamtpaket stimmt und in den Gesprächen hat es schnell harmoniert. Dazu kommt die Möglichkeit, neben der Laufbahn als Handballer beruflich weitere Schritte zu machen. Besonders ist für mich die Nähe zur Heimat. Ich bin in der Nordpfalz aufgewachsen und mit der Region stark verwurzelt. Der Verein setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, viele davon aus der Region."