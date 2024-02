TuS 04 Dansenberg stellt Trainer frei

Handball-Drittligist TuS 04 Dansenberg hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich von Chefcoach Thomas Weber getrennt. Auch einen Nachfolger haben die Pfälzer bereits präsentiert.

uS 04 KL-Dansenberg

Thomas Weber ist nicht mehr Cheftrainer der 1. Herrenmannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg. Der Vorstand des Drittligisten zog die Konsequenzen nach den zuletzt gezeigten Leistungen und dem Auftreten der Mannschaft.

"Vorstand und Abteilungsleitung sind überzeugt davon, dass in dieser Mannschaft so viel Qualität steckt, um die Klasse zu halten. Wir versprechen uns durch den Personalwechsel eine Signalwirkung. Der jetzige Zeitpunkt - vor dem richtungsweisenden Spiel gegen den TV Homburg - ist vermutlich die letzte Gelegenheit, um im Kampf um den Klassenerhalt einen nachhaltigen Motivationsschub herbeizuführen", so Vorstandssprecher Andreas Wilhelm.

Bereits im Dezember 2023 hatten sich Vorstand und Trainer darauf verständigt, dass der zum Saisonende auslaufende Vertrag nicht verlängert werden würde. Mit der Freistellung Webers soll ein klares Zeichen von außen an die Mannschaft gesendet werden, dass nur als Einheit der Klassenerhalt geschafft werden kann.

Der Trainer des Oberligateams, Theo Megalooikonomou, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung und will an den nötigen Stellschrauben drehen, um insbesondere den Spaß am Handballspielen wieder zurückzuholen.

Viele Punktgewinne gegen die direkte Konkurrenz

Gerade einmal 10:26 Zähler konnte der TuS 04 Dansenberg aus den ersten 18 Partien, Anfang Februar gelang zuletzt ein Sieg über den TV Aldekerk. Gegen das Ligaschlusslicht holte man zwei Siege. Weitere doppelte Punktgewinne gelangen gegen den Longericher SC Köln und die mHSG Friesenheim-Hochdorf II. Zudem punktete man gegen die TSG Haßloch und interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen. Das Hinspiel gegen den TV Homburg, die wie Aldekerk zwei Zähler Rückstand aufweisen, verlor man in eigener Halle mit 23:30.

"Wir danken Thomas Weber für sein Engagement in den vergangenen 12 Monaten. Er hat - wie erwartet - unsere Entscheidung sehr professionell aufgenommen und Verständnis dafür gezeigt. Seinem Nachfolger Theo Megalooikonomou wünschen wir ein gutes Händchen und sind überzeugt, mit ihm den richtigen Mann für diese schwierige Aufgabe gefunden zu haben", so Wilhelm abschließend.

