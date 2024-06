Turnierbaum steht: So geht es für Deutschland jetzt weiter

Die deutsche Nationalelf beendet die Gruppenphase auf Platz eins. So sieht nun der Turnierbaum für die K.-o.-Runde aus.

Lange sah es so aus, als sollte Deutschland nur auf Gruppenplatz zwei einlaufen. Durch den späten Ausgleich von Niclas Füllkrug im Spiel gegen die Schweiz rettete das DFB-Team aber doch noch den Gruppensieg. Ohne diesen Treffer hätte der DFB-Elf im Achtelfinale der Zweite der Gruppe B - Titelverteidiger Italien herausstellte - gedroht. Stattdessen wird der Turnierbaum nun anders aussehen. Die verbleibenden Austragungsorte und Termine für die restlichen DFB-Spiele stehen jedenfalls fest. So sieht der Weg zum Titel aus:

Achtelfinale

Ihr erstes K.-o.-Spiel bestreitet die deutsche Elf am kommenden Samstag, den 29. Juni, um 21 Uhr in Dortmund. Deutschland trifft auf Dänemark, das sich aufgrund der Fairplay-Wertung den zweiten Platz in Gruppe C hinter Gruppensieger England gesichert hat.

Spanien im Viertelfinale?

Würde Deutschland sich gegen Dänemark durchsetzen, fände das Viertelfinale am 5. Juli um 18 Uhr in Stuttgart statt. Als Gegner könnte Spanien warten. Die Furia Roja trifft als Sieger der Gruppe B in ihrem Achtelfinale auf Georgien - und ist dabei glasklarer Favorit.

Im Erfolgsfall würde das deutsche Halbfinale am 9. Juli um 21 Uhr in München stattfinden. Mögliche Gegner wären Portugal (Sieger der Gruppe F), das im Achtelfinale auf Slowenien (Dritter der Gruppe C) trifft oder Frankreich (Zweiter der Gruppe D), das sich mit Belgien (Zweiter der Gruppe E) misst.

Acht Teams um Italien und England drohen erst im Finale

Erst im Finale kann Deutschland erneut auf die Schweiz treffen, selbiges gilt für Italien, England, Niederlande, Österreich, Rumänien, Slowakei und die Türkei. Das Endspiel steigt am 14. Juli um 21 Uhr in Berlin.