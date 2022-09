Turnier in Klagenfurt, Florida-Reise: Hertha veröffentlicht Winterfahrplan

Die aufgrund der Winter-WM ungewohnt frühe und lange Winterpause hat Hertha BSC bereits mit einigen Programmpunkten gefüllt. Es geht nach Kärnten und Florida.

Vom 13. November bis zum 20. Januar ruht das Geschehen in der Bundesliga. In der knapp zehnwöchigen Pause tritt die Berliner Hertha mit jenen Spielern bei einem internationalen Turnier in Klagenfurt an, die nicht mit ihren Nationalteams im Einsatz sind.

Neben der Hertha sowie der hiesigen Austria, trainiert von Peter Pacult, sind am 19. und 20. November auch Drittliga-Topteam 1860 München sowie der York United FC aus der kanadischen Premier League am Wörthersee gefordert.

Darüber hinaus sind für den 26. November, den 1. oder 3. sowie den 7. Dezember Testspiele in Planung, die jeweiligen Gegner stehen allerdings noch nicht fest. Anschließend treten die Profis ab dem 8. Dezember ihren Weihnachtsurlaub an.

Nach dem Jahreswechsel in Bradenton

Nach dem Jahreswechsel geht es am 2. Januar mit den obligatorischen Leistungstests weiter. Tags darauf hebt der Hertha-Tross um Kapitän Marvin Plattenhardt in Richtung USA ab. Dort gastieren die Spieler von Cheftrainer Sandro Schwarz in der IMG Academy in Bradenton im Bundesstaat Florida. Bis zum 14. Januar steht dort dann der Feinschliff der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte an. Die beginnt am 21. Januar um 15.30 Uhr beim VfL Bochum.