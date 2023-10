Turnerin Biles erfindet neuen Sprung

Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Antwerpen (Belgien) zeigte die Amerikanerin Simone Biles einen neuen Sprung - dieser trägt nun auch ihren Namen.

Wer bei einem Turnwettkampf mitmacht, kann an den Geräten nicht einfach irgendetwas zeigen. Es gibt vielmehr genau festgelegte Sprünge und Drehungen und andere Elemente. Gerade kam ein neuer Sprung dazu: der Biles II.

Benannt wurde der neue, schwere Sprung nach Simone Biles aus dem Land USA. Ihr gelang der Sprung am Sonntag bei der Weltmeisterschaft in Belgien. Damit wurde er zum ersten Mal bei einem internationalen Wettkampf gezeigt - und somit bekam der Sprung ihren Namen. Da Simone Biles schon einmal einen Sprung erfunden hatte, bekommt der neue Sprung den Zusatz II, also zwei. Insgesamt sind nun fünf Elemente nach der Turnerin benannt.

Der neue Sprung geht so: Die Turnerin macht eine Radwende auf das Sprungbrett. Dann springt sie ab und fliegt rückwärts aufs Pferd. Dort drückt sie sich mit den Händen ab und macht einen Doppelsalto gebückt. Das heißt, die Beine bleiben lang, nur der Oberkörper knickt ab.