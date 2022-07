Turid Knaak ist neue Moderatorin von "FE:male view on football"

Der kicker-Podcast "FE:male view on football" geht mit einer neuen Moderatorin in seine zweite Saison. Die ehemalige Nationalspielerin Turid Knaak (31) wird Co-Gastgeberin neben Anna-Sara Lange. Zum Einstieg führt das Duo bereits am kommenden Mittwoch durch ein EM-Special.

Neue Moderatorin von "FE:male view on football": Turid Knaak. IMAGO/Michaela Merk

Turid Knaak tritt bei "FE:male view on football" die Nachfolge von Valeska Homburg an, die zum 1. Juli 2022 die Leitung der Abteilung Medien & PR bei Bayer 04 Leverkusen übernommen hat. Anna-Sara Lange wird den Podcast an Knaaks Seite weiter moderieren.

Im Podcast kann die neue Co-Moderatorin auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz aus 15 Jahren Profi-Dasein zurückgreifen. Ihre Karriere begann die gebürtige Essenerin beim FCR 2001 Duisburg, mit dem sie zweimal den DFB-Pokal und 2009 den UEFA Women's Cup, den Vorgängerwettbewerb der Champions League, gewann. In der Bundesliga spielte sie außerdem für Bayer 04 Leverkusen und die SGS Essen, in England für den FC Arsenal und in Spanien für Atletico Madrid.

EM-Special mit zwei Folgen

Im vergangenen Sommer wechselte die 16-malige deutsche Nationalspielerin zum VfL Wolfsburg, mit dem sie in ihrer letzten Saison als Aktive das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg holte. "Nach diesem perfekten Abschluss meiner aktiven Karriere freue ich mich nun auf die spannende Aufgabe bei 'FE:male view on football'", sagt Turid Knaak. "In meiner Laufbahn habe ich viele tolle Momente erleben dürfen, aber auch oft erfahren müssen, dass das Thema Frauen im Fußball nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Gemeinsam möchten wir die weibliche Seite des Fußballs in den Fokus rücken und den notwendigen Diskurs voranbringen."

Ihr Debüt bei "FE:male view on football" gibt Turid Knaak bereits am kommenden Mittwoch. Anlässlich der Frauen-Europameisterschaft, die an diesem Tag startet, wird sowohl vor als auch nach der Vorrunde eine EM-Special des Podcasts veröffentlicht. Die Folgen sind wie gewohnt auf allen digitalen kicker-Kanälen sowie allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

kon