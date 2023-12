Turbulenter Titelkampf

1:5 verliert der FC Bayern in Frankfurt. Aber: Weder Stuttgart noch Leverkusen konnten davon so richtig profitieren: Bayer zieht nach dem 1:1 im Topspiel nicht weg, der VfB nicht an den Bayern vorbei.

Dortmunder Wechselbäder

Dass die Dortmunder seit Monaten zwei Gesichter zeigen, ist bekannt. Mats Hummels steht zuletzt quasi als Sinnbild für die Wechselhaftigkeit des BVB. Mal Weltklasse, mal genau das Gegenteil - so wie bei der Schlappe gegen Leipzig.

Ulreichs Standpunkte

Erst kam und ging Yann Sommer, zuletzt kehrte Manuel Neuer zurück. Im Bayern-Tor ist die alte Hierarchie wieder hergestellt. Jetzt spricht Sven Ulreich. Der Keeper über sein schwieriges Jahr 2023 - und darüber, wie es im kommenden Jahr weitergeht.