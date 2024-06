Turbulenter Start in Kiel: KSV verleiht Niehoff nach Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat seinen fünften Sommer-Neuzugang präsentiert. Neu an der Bremer Brücke ist Niklas Niehoff, der seinen Vertrag bei Holstein Kiel verlängert und in die 3. Liga wechselt.

Hinter Niklas Niehoff liegt ein turbulentes erstes Halbjahr im Profifußball. Nach einer ersten Kadernominierung im Dezember durfte der 19-Jährige Anfang Februar sein Profi-Debüt für Holstein Kiel feiern. Beim 1:0-Sieg über den FC Schalke 04 kam der Mittelfeldspieler in der Nachspielzeit auf den Platz, in den darauffolgenden Wochen folgten gleich die nächsten Premieren: Bei seinem zweiten Kurzeinsatz gegen Paderborn erzielte Niehoff durch einen wuchtigen Linksschuss mit seinem zweiten Ballkontakt sein erstes Profi-Tor, beim vierten Zweitliga-Einsatz gegen Hertha BSC legte er zudem erstmals einen Treffer auf. Im Anschluss saß er bei den Profs allerdings nur noch auf der Bank.

Nun hat das Kieler Eigengewächs, das 2020 im Alter von 15 Jahren aus Meppen zur KSV kam, seinen Vertrag an der Förde verlängert. "Niklas hat bei uns große Entwicklungsschritte gemacht und wir freuen uns, dass wir durch die frühzeitige Vertragsverlängerung den Weg mit ihm weitergehen können", erklärt Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann in einer Vereinsmitteilung die Weiterarbeit mit Niehoff, der darin ein "positives Signal, des Vereins, dass man an mich glaubt" sieht.

Nun soll der nächste Entwicklungsschritt folgen

"Um diese Weiterentwicklung nachhaltig voranzutreiben, macht eine Leihe absolut Sinn", glaubt Wehlmann. Niehoff wird deshalb die kommende Saison bei Drittligist VfL Osnabrück verbringen. "Gerade in der jüngeren Vergangenheit haben Nachwuchsspieler der KSV von diesen Leihen nachhaltig profitiert und das erhoffen wir uns auch bei Niklas Niehoff", erklärt Wehlmann, was auch Niehoff selbst bestätigt: "Gerade als junger Spieler möchte man den nächsten Schritt machen und das geht vor allem mit viel Spielzeit. Ich hoffe, dass ich diese beim VfL bekomme, mich dort weiterentwickeln kann und am Ende dann auch Holstein Kiel davon profitiert.“

An der Bremer Brücke freut man sich laut Sport-Geschäftsführer Philipp Kaufmann derweil auf einen "technisch versierten Außenbahnspieler, der uns mit seiner Athletik, Robustheit und seinem Tempo verstärken wird." Nach 59 Einsätzen (17 Toren) in der Regionalliga Nord soll sich Niehoff nun in der 3. Liga beweisen. "Das trauen wir ihm sowohl von seinen fußballerischen Fähigkeiten als auch von seiner Persönlichkeit her absolut zu. Wir freuen uns, dass wir ihn vom VfL überzeugen und ihn für uns gewinnen konnten".

Nach David Richter (Tor, TSV 1860 München), Lion Semic (Abwehr, Borussia Dortmund II), Bastien Conus (Abwehr, FC Aarau) und Aday Ercan (Mittelfeld, Wuppertaler SV) ist Niehoff bereits der fünfte Sommer-Neuzugang beim Zweitliga-Absteiger.