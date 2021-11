Turbulente Nullnummer in Hannover - Nürnberg schafft den Lucky Punch

Am Freitagabend gewann Nürnberg in letzter Minute in Sandhausen. Hannover und Paderborn trennten sich torlos, obwohl es Chancen en masse zu verzeichnen gab. Am Wochenende stehen noch drei Topspiele im deutschen Unterhaus an.

Gut gemacht, Jungs: FCN-Trainer Klauß herzt seine Torschützen imago images/Zink