Turbulente Crunchtime in Saarbrücken - SVW schießt sich Frust von der Seele

Zum Hinrundenabschluss lieferten sich Saarbrücken und Regensburg einen spannenden Schlagabtausch. Ulm und Ingolstadt setzten sich in Verfolgerduellen durch. Und Mannheim schoss sich den Frust von der Seele. Der Drittliga-Samstag im Überblick.

Der formstarke 1. FC Saarbrücken und Herbstmeister Jahn Regensburg trennten sich nach einer turbulenten Schlussphase mit einem 2:2. Die Gastgeber ließen in der ersten Hälfte mehrere Großchancen aus, machten nach dem Seitenwechsel aber gleich zweimal einen Rückstand wett. Noah Ganaus (70./86.) erzielte beide Tore für den SSV Jahn, Simon Stehle (83.) und Kasim Rabihic (90., Handelfmeter) glichen für den FCS aus. Regensburg hat jetzt 42 Punkte auf dem Konto und weist derzeit fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger Dynamo Dresden auf. Die Sachsen treten am Sonntag beim MSV Duisburg an.

Den dritten Platz übernahm Aufsteiger Ulm durch das 3:0 im Verfolgerduell beim SC Verl (5.). Mann des Spiels war Leo Scienza, der das Eigentor von Mael Corboz (2.) erzwang und zudem per Foulelfmeter (45.) traf. Verl verlor Torge Paetow wegen wiederholten Foulspiels (63.) per Ampelkarte. Felix Higl (72.) erhöhte anschließend auf 3:0 für die Gäste.

Ingolstadt auf dem Vormarsch

Im zweiten Verfolgerduell des Tages setzte sich der FC Ingolstadt gegen den SV Sandhausen dank einer effizienten zweiten Hälfte klar mit 4:0 durch. Yannick Deichmann (50.) und Jannik Mause (55.) trafen per Doppelschlag zum 2:0 für die Schanzer. Pascal Testroet (71.), der zudem zwei Assists lieferte, und Felix Keidel (79.) erhöhten für den FCI. Damit zogen die Schanzer in der Tabelle am SVS, der erstmals unter Jens Keller verlor, vorbei auf Platz vier.

Nach zehn sieglosen Ligaspielen in Serie holte der SV Waldhof Mannheim durch das 3:0 gegen Erzgebirge Aue mal wieder drei Punkte. Bentley Baxter Bahn (24./60.) und Malte Karbstein (27.) schossen die Tore für die Kurpfälzer, die an die Nicht-Abstiegsplätze heranrückten.

BVB II zittert drei Punkte ins Ziel

Den ersten Platz über dem Strich belegt aktuell der Hallesche FC, der mit leeren Händen aus Dortmund nach Hause fährt. Ole Pohlmann (38.) und Ayman Azhil (45.+3) schossen die Tore für den BVB II. Tunay Deniz (52.) war in einer deutlich besseren zweiten Hälfte für den HFC erfolgreich. Doch weil Dortmund nach Patrick Göbels Gelb-Roter Karte wegen wiederholten Foulspiels (54.) leidenschaftlich verteidigte, blieb es beim 2:1 für den Gastgeber.

Am Freitagabend hatte Rot-Weiss Essen nach zwei Niederlagen den Aufsteiger VfB Lübeck mit 1:0 bezwungen.