Turbine rüstet weiter auf: Quartett wechselt zum Aufsteiger

Turbine Potsdam bastelt am Kader für die neue Saison in der Frauen-Bundesliga. Der Aufsteiger hat im Laufe dieser Woche gleich fünf neue Spielerinnen verpflichtet.

Bereits am Dienstag hatte Potsdam sich die Dienste von Emilie Bernhardt, die vom SV Werder Bremen kam, gesichert. Im Laufe der Woche hat der 1. FFC, der die abgelaufene Spielzeit nach dem Abstieg in die 2. Frauen-Bundesliga direkt auf Rang eins beenden und somit wieder zurückkehren konnte, ein weiteres Quartett verpflichtet.

Torhüterin Anna Terestyenyi etwa kommt aus Ungarn, wo die 23-Jährige zuletzt für den Fehervar FC aktiv war. Zudem wechselt die Polin Kornelia Grosicka aus Meppen nach Potsdam. Die 25-jährige Mittelfeldspielerin war bei den Emsländerinnen absolute Stammkraft, kam in allen 26 Partien zum Einsatz und erzielte dabei sieben Treffer.

Nakav kommt mit viel Erfahrung - Deutsch verlässt Turbine

Offiziell sind seit dem Wochenende außerdem nun auch die Transfers von Caroline Krawczyk und Shahar Nakav. Während Krawczyk nach zwei Jahren bei den Frauen der Young Boys Bern in die Frauen-Bundesliga zurückkehrt - zuvor war sie bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag - ist es für die Israelin Nakav die erste Station in Deutschland.

Die 27-Jährige gewann in ihrer Heimat bereits mehrfach die Meisterschaft und führte die israelische Nationalmannschaft in mehreren Spielen bereits als Kapitänin auf das Feld. Sie spielte unter anderem in der WM-Qualifikation 2021/22 auch zweimal von Beginn an gegen die deutsche Nationalmannschaft. "Ich freue mich sehr, nun für diesen großartigen Verein zu spielen und bin bereit für neue Herausforderungen", so die Abwehrspielerin in der Mitteilung des Vereins.

Unterdessen gab die Turbine auch einen Abgang bekannt, Pauline Deutsch hat den Verein nach sechs Jahren verlassen.