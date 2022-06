Turbine Potsdam und Chahed gehen getrennte Wege

Turbine Potsdam und Trainer Sofian Chahed gehen getrennte Wege. Dies teilte der Bundesligist aus Brandenburg am Freitag mit.

Chahed war in den vergangenen beiden Saisons Trainer beim 1. FFC Turbine, seine Zeit in Potsdam endet nun. Der Ex-Profi stand bei 44 Bundesligaspielen und acht DFB-Pokalspielen als Cheftrainer an der Seitenlinie des Bundesligisten und führte Turbine zuletzt bis ins Pokal-Endspiel in Köln gegen Wolfsburg. Beide Saisons wurden mit dem vierten Tabellenplatz beendet.

Nach ausführlichen Gesprächen zwischen Chahed und der Vereinsführung nach Saisonende, so heißt es in der offiziellen Mitteilung von Turbine, "haben sich alle Beteiligten gemeinsam auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt."

Chahed dankte dem Klub "für das Vertrauen und die gemeinsamen erfolgreichen Jahre. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft weiterhin viel Erfolg und Glück auf und neben dem Platz."