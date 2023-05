Turbine Potsdam nach 26 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen

Die Bundesliga hat ihren vorletzten reinen Frauenklub verloren. Am Samstag wurde der Abstieg von Urgestein Turbine Potsdam besiegelt.

Eine Saison für Geschichtsbücher, in die man hinterher nicht mehr schauen möchte: Turbine Potsdam ist abgestiegen. IMAGO/foto2press

Durch das 1:5 gegen Bayer Leverkusen steht zwei Spieltage vor Schluss fest: Potsdam (acht Punkte) kann den 1. FC Köln (15) auf dem ersten Nichtabstiegsplatz nicht mehr einholen. Abgestiegen ist die Turbine aber nicht dank der Rückrunde (Tabellenplatz acht), sondern zweifellos dank der historisch schlechten Hinserie.

Einen einzigen Punkt hatte der Traditionsklub da aus elf Partien geholt, es stimmte vorn und hinten nicht. Dass die Torjägerinnen Selina Cerci (1. FC Köln) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) weg waren, hatte das Team schmerzlich zu spüren bekommen. Genauso wie den Kreuzbandriss von Noemi Gentile nach zwei Partien. Die Kapitänin kehrte seither nicht zurück.

In der Rückrunde gestaltete sich die Punkteausbeute besser (bisher sieben statt eins), und doch klappte nichts bei Turbine so, wie es sollte. Anfang Februar fiel das Spiel gegen Bayern München aus, dann das gegen Werder, Mitte März auch die Partie gegen Köln. Der Rasen: jeweils unbespielbar. Passend dazu war Ende Februar der Name des neuen Trainers Marco Gebhardt vorzeitig durchgesickert, weil dessen Ex-Verein den Wechsel rausposaunt hatte. Es gibt diese Saisons, die man gern komplett vergessen würde.

Turbine führt die Ewige Tabelle der Bundesliga an

Nach dem SC Sand im Vorjahr verschwindet somit der nächste echte Frauenfußballklub aus der Bundesliga. Die SGS Essen wird 2023/24 allein die Fahne hochhalten. Die Frage: Wie lange gelingt das noch? Schließlich schrieben die Frauen-Bundesligisten in der Saison 2021/22 durchschnittlich ein Minus von knapp 1,5 Millionen Euro. Eine lukrative Männer-Abteilung gleicht so etwas locker aus. Doch was, wenn man diese nicht hat?

Potsdam ist mit einigem Abstand Erster der Ewigen Tabelle. Sechsmal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger und zweimal Champions-League-Sieger. Und ab Juli Zweitligist.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagte der "Deutschen Presse-Agentur" zuletzt, dass sie es bedauern würde, wenn Turbine "auf der Fußballlandkarte erstmals aus der Bundesliga verschwindet. Ich hoffe, dass sie die Energie haben, auch die Lust und die Bereitschaft, wieder nach oben zu kommen."

Lust und Bereitschaft allein wird im immer professioneller aufgestellten Unterhaus allerdings nicht reichen. Gewisse finanzielle Rahmenbedingungen braucht es auch dort. Währenddessen ist vor einigen Wochen das Gegenstück zu Turbine aufgestiegen: RB Leipzig machte mit einem für die 2. Liga fürstlichen Etat schon vor Wochen den Gang ins Oberhaus perfekt.