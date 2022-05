Turbine Potsdam erfüllt Hahn den "Traum von Europa"

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat Maya Hahn (21), für die ab Sommer ein Traum in Erfüllung geht, verpflichtet.

"Es war immer schon mein Traum in Europa zu spielen, aber in einem so erfolgreichen und traditionsreichen Klub wie Turbine Potsdam ist das natürlich etwas ganz Besonderes", wird Hahn in einer Pressemitteilung zitiert: "Ich bin gespannt, wie ich mich mit Trainer Sofian Chahed und der Mannschaft weiterentwickele. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team Ziele zu erreichen und Spiele zu gewinnen."

Die junge Mittelfeldspielerin ist in Neuseeland aufgewachsen und hat dort bereits erste fußballerische Erfahrungen gesammelt. Unter anderem war sie dort Teil der U-17-Nationalmannschaft. In Deutschland spielte sie bereits für den SV Meppen, ehe sie vergangene Saison ihr Studium in den USA an der University of Oregon fortsetzte.

"Maya ist eine junge und talentierte Spielerin, die sich zunächst an das Tempo der ersten Bundesliga und die Trainingsintensität gewöhnen muss, aber nach einer hoffentlich kurzen Anpassungsphase mit Sicherheit eine wichtige Rolle einnehmen wird", prophezeit Turbine-Cheftrainer Chahed.

Potsdam (43 Punkte) steht nach 20 absolvierten Spielen auf Rang drei, lediglich Meister Bayern (49) und Pokalsieger Wolfsburg (50) sammelten noch mehr Zähler ein. Die Champions League ist zum Greifen nahe.