Turbine-Kapitänin Agrez wird Wölfin

Bei den Frauen des VfL Wolfsburg laufen die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren - Sara Agrez ist bereits der vierte Neuzugang der Niedersachsen.

Die Verantwortlichen der VfL Wolfsburg Frauen treiben die Personalplanung für die kommende Saison weiter voran. Noch vor der Öffnung der Transferperiode vermeldeten die Wolfsburger nach Jule Brand, Merle Frohms und Marina Hegering ihre vierte Neuverpflichtung: Sara Agrez wechselt von Turbine Potsdam zum amtierenden Pokalsieger und unterschieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2025.

Eine Ausstiegsklausel, deren Höhe nicht bekannt ist, im eigentlich noch bis 2023 gültigen Vertrag machte den Transfer möglich. Die 21-jährige Defensivspielerin, die 2019 von ZNK Beltinci nach Potsdam wechselte, ist trotz ihres jungen Alters bereits Kapitänin des Bundesligadritten. Diese Tatsache spreche laut Ralf Kellermann, dem Sportlichen Leiter der VfL-Frauen, für die "Führungsqualitäten" und zeige, dass sie bereit, sei, "Verantwortung zu übernehmen".

Ich möchte der Mannschaft bestmöglich helfen, Titel zu gewinnen. Sara Agrez

Die Slowakin, die bisher in ihren 41 Bundesliga-Spielen vier Treffer erzielte, freue sich "sehr auf die neue Herausforderung": "Ich glaube, dass dies der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Ich möchte der Mannschaft bestmöglich helfen, Titel zu gewinnen", so Agrez.

Agrez bestreitet ihr letztes Spiel für Potsdam gegen den VfL Wolsfburg

Doch bevor die Zeit in Wolfsburg beginnt, hat die Abwehrspielerin sicherlich noch zwei Ziele mit ihrem aktuellen Verein: Sie könnte ihre Zeit bei Turbine mit der Champions-League-Qualifikation und mit dem DFB Pokal krönen - im Endspiel des Pokals trifft sie auf ihre neuen Kolleginnen vom VfL Wolfsburg.