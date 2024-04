Tuomie verlässt Straubing - "Erste Weichenstellungen" in München

Während die Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Eisbären Berlin um die deutsche Meisterschaft kämpfen, haben der entthronte Titelträger EHC Red Bull München und die Straubing Tigers erste Personalien bekanntgegeben.

Nach dem Halbfinal-Aus der Münchner gegen Bremerhaven (1:4 in der Serie) geht der EHC die Planungen für die kommende Saison an. Vier Abgänge stehen fest, wie der DEL-Klub am Montag mitteilte.

Die früheren Meisterspieler Ben Street und Austin Ortega, die 2023 mit dem EHC den Titel holten, werden in der neuen DEL-Saison ebenso wie Adam Almquist und Thomas Heigl nicht mehr im Kader zu finden sein.

Street und Ortega spielten seit 2021 in München, Almquist war erst vor der Saison aus der Schweiz vom FV Zug an die Isar gewechselt und Heigl, der schon einmal 2021/22 sieben DEL-Spiele für München absolviert hatte, erhielt für die Saison in sechs Partien die Chance, sich zu zeigen.

Der Verein hat nach dem Aus gegen Fischtown "Gespräche mit allen Spielern geführt und erste Weichenstellungen vorgenommen", hieß es auf der Website der Münchner. Nach dem Abschied des Quartetts kündigte der EHC weitere Personalentscheidungen an. Mit mehreren Spielern dauern die Gespräche laut Mitteilung des DEL-Klubs noch an, die Münchner wollen Ende der Woche darüber informieren.

Toumie geht - nach Köln?

Informiert hat DEL-Konkurrent Straubing indes darüber, dass Nationalspieler Parker Tuomie in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Tigers spielen wird. Die Niederbayern müssen ihren Stürmer nach drei Jahren ziehen lassen. Der lief in der abgelaufenen Spielzeit 30-mal für die Tigers in der Hauptrunde auf (8 Tore, 13 Assists), in den Play-offs, die für den Hauptrundendritten im Halbfinale gegen Berlin endeten (1:4 in der Serie), stand er zehnmal auf dem Eis (3 Assists). Laut Eishockey News will Toumie künftig für die Kölner Haie spielen.

Neben Tuomie werden auch Matt Bradley, Tyler Sheehy und Mark Zengerle nicht mehr für Straubing auflaufen. "Alle haben einen großen Teil zu unserer erfolgreichen Saison, zur CHL-Qualifikation und zur Spengler-Cup-Teilnahme beigetragen", erklärte der Sportliche Leiter Jason Dunham, der sich auch für den "großartigen Einsatz" des Quartetts bedankte.