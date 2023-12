Tunesien reist ohne St. Paulis Saad zum Afrika-Cup

Elias Saad vom FC St. Pauli fehlt im Aufgebot Tunesiens für den vom 13. Januar bis 11. Februar stattfindenden Afrika-Cup. Aissa Laidouni und Ellyes Skhiri wurden hingegen für das Turnier in der Elfenbeinküste berufen.

St. Paulis Senkrechtstarter Elias Saad reist nicht mit Tunesien zum Afrika-Cup 2024 (13. Januar bis 11. Februar). Der 24-Jährige fehlte im am Donnerstagvormittag präsentierten 27-köpfigen Aufgebot für das Kontinentalturnier in der Elfenbeinküste. Die beiden Bundesligaspieler Aissa Laidouni (1. FC Union Berlin) und Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) wurden von Nationaltrainer Jalel Kadri dagegen berücksichtigt, ebenso wie Oussama Haddadi von Zweitligist Fürth.

Saad lehnte Einladung im November selbst ab

Saad, der erst zu Jahresbeginn von Eintracht Norderstedt aus der Regionalliga Nord zum FC St. Pauli kam, war im September erstmals zur tunesischen Nationalmannschaft eingeladen worden, kam im Qualifikationsspiel gegen Botswana allerdings nicht zum Einsatz. Nicht zuletzt deshalb, weil der tunesische Verband nicht sicher war, ob seine fünf Einsätze für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft als offizielle Länderspiele gelten. Im Oktober erhielt der Flügelstürmer dann keine Einladung.

Erst in der letzten Länderspielperiode des Jahres im November sollte Saad eine weitere Chance im Nationaltrikot erhalten, lehnte dies jedoch dankend ab. Er wollte sich auf die anstehenden Aufgaben mit St. Pauli konzentrieren. "Wir sind jetzt in einer ganz wichtigen Phase, der gilt meine ganze Konzentration", sagte der 24-Jährige damals. Eine Teilnahme am Afrika-Cup schloss er damit allerdings nicht aus.

St. Pauli atmet auf

Doch nun herrscht Klarheit - auch für den FC St. Pauli, dem damit nicht noch ein weiterer Spieler neben Connor Metcalfe und Jackson Irvine (beide mit Australien beim Asien-Cup) fehlen wird.

Die Verantwortlichen um Andreas Bornmann hatten Saad schon zuvor geraten, nach einem intensiven Jahr von einer Teilnahme am Afrika-Cup abzusehen: "Ich glaube, es wäre gut für ihn, die kurze Pause zu nutzen, um emotional runterzukommen." Der Flügelstürmer steht also zur Wintervorbereitung wieder bereit, um die tolle Halbserie des Kiezklubs weiter fortzusetzen.