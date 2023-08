Tumulte zwischen FSV Frankfurt und VfB Stuttgart II

Am Samstag kam es zwischen dem FSV Frankfurt und dem VfB Stuttgart II zu mehreren unschönen Szenen. Stuttgarts Moussa Cissé soll rassistisch beleidigt worden sein, Frankfurter Anhänger drangen in den Innenraum ein und schließlich mussten Ordner nach Abpfiff die Spieler beider Teams trennen.

Stuttgarter Torjubel vor dem Frankfurter Block: FSV-Anhänger fühlten sich davon provoziert und kletterten in den Innenbereich. IMAGO/Rene Schulz

Auch der FSV Frankfurt hat die jungen roten Schwaben nicht stoppen können. Mit dem 3:1-Auswärtssieg baute Tabellenführer VfB Stuttgart II seine makellose Punktebilanz aus. Die Defensivtaktik von Frankfurts Trainer Tim Görner ging nur bis in die Schlussphase auf, nach dem 1:2 von Jannis Boziaris per 20-Meter-Freistoß (82.) erhöhte umgehend Dejan Galjen (85.). Der personell gebeutelte FSV - es fielen neun Spieler aus, in der Pause musste der bandagierte Kapitän Ahmed Azaouagh passen - fand keine Antwort mehr.

Das Topspiel der Südwest-Gruppe war indes überschattet von Tumulten. So sei laut VfB-Trainer Markus Fiedler der Ersatzspieler Moussa Cissé rassistisch beleidigt worden. Fest steht, dass der 20-jährige dunkelhäutige Franzose nach dem Spiel ziemlich um Fassung rang. Wer ihn beleidigt haben soll, blieb unklar. "Wenn es rassistische Beleidigungen gab, dann entschuldige ich mich dafür", sagte FSV-Trainer Görner dazu.

Ordner müssen mehrmals einschreiten

Dass es in dieser Partie und danach teils eskalierte, daran hatte auch der Schiedsrichter seinen Anteil. Nach sieben Minuten verweigerte Timo Bugglin nach einem Zweikampf zwischen dem Stuttgarter Anrie Chase und Jihad Boutakhrit den Frankfurtern zurecht einen Strafstoß. Nur fünf Minuten später zeigte Bugglin auf den Punkt, als FSV-Kapitän Azaouagh und Dejan Galjen Körperkontakt hatten. Wenn der Unparteiische in dieser Situation technische Hilfsmittel gehabt hätte, hätte er sehr wahrscheinlich anders entschieden. Raul Paula verwandelte jedenfalls sicher - und provozierte mit Teamkollegen Frankfurter Fans. "Ich möchte mich entschuldigen, dass die Jungs vor dem Block gejubelt haben", sagte Fiedler. Einige FSV-Ultras kletterten daraufhin über den Zaun, traten gegen Werbebanden, ehe Ordner einschritten.

Von diesem Moment war die Atmosphäre angespannt. Zweikämpfe wurden mitunter verbissen und hart geführt, Spieler redeten auf den Referee ein, der einen schweren Stand hatte. Der Ausgleichstreffer durch Jihad Boutakhrit (18.) wirkte nicht besänftigend. Insgesamt sieben Gelbe Karten erhielt der FSV, darunter Trainer Görner, der VfB zwei. Schon zur Pause spannten Ordner Schirme auf, damit Bugglin und seine Assistenten beim Gang in die Kabine von möglicherweise geworfenen Gegenständen nicht getroffen werden.

Nach dem Spiel gerieten Spieler beider Klubs auf dem Feld aneinander, das setzte sich nach dem Abgang zur Haupttribüne fort. Ordner schritten vor den Kabinengängen ein, um Schwarz-Blaue und Weiß-Rote zu trennen. Ein bitterer Fußball-Nachmittag.