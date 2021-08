Tumulte in Nizza: Fans stürmen Feld und attackieren Payet

Beim Ligue-1-Duell zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille ist es am Sonntagabend zu Tumulten und einer Spielunterbrechung gekommen, nachdem Zuschauer Gäste-Offensivspieler Dimitri Payet auf dem Rasen attackiert haben.

Zuschauer haben in Nizza das Feld gestürmt und Chaos ausgelöst. AFP via Getty Images

Im hitzigen Duell der beiden Küstenstädte Nizza und Marseille waren die Gastgeber von der Cote d'Azur zunächst durch einen Treffer von Kasper Dolberg kurz nach Beginn der zweiten Hälfte in Führung gegangen. In der 76. Minute kam es dann zu dem Zwischenfall, der zu den Tumulten und einer Spielunterbrechung geführt hat: Nachdem Marseilles Payet zwei der in seine Richtung von den Rängen geworfenen Plastikflaschen zurück auf die Tribüne geschmissen hatte, wurde er von mehreren Fans, die den Rasen stürmten, attackiert. Weitere OM-Profis kamen ihrem Mitspieler zur Hilfe, warfen die Plastikflaschen ebenfalls zurück auf die Tribüne.

Bilder zeigen, wie daraufhin mehrere Anhänger auf den Rasen sprangen und die Lage schnell eskalierte. Payet wurde von mehreren Zuschauern teilweise mit Tritten attackiert, weitere hinzugeilte Akteure beider Mannschaften gerieten ebenfalls aneinander. Beim Platzsturm wurde offenbar eine Werbebande umgeworfen. Ordner versuchten, die Situation zu entschärfen und mehrere Rangeleien zu beenden. Auch der aufgebrachte OM-Trainer Jorge Sampaoli musste zwischenzeitlich zurückgehalten werden. Schließlich gelang es, die Anhänger zurück auf die Tribüne zu drängen.

Das Spiel blieb trotzdem über eine Stunde lang unterbrochen. Gegen 0 Uhr absolvierten dann beide Mannschaften ein Aufwärmprogramm, um die Partie noch zu beenden.