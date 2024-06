Tuma bleibt in Wiedenbrück

Davud Tuma wird auch in der kommenden Saison für den SC Wiedenbrück auflaufen. Der 28-jährige Linksaußen, der im Sommer 2023 von Rot Weiss Ahlen zum SCW gewechselt war, hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert. In der vergangenen Saison kam Tuma in der Regionalliga West in 24 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore und drei Vorlagen.