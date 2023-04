Tullberg nach Final-Niederlage: "Beste Werbung für den Juniorenfußball"

Drei der vier letzten Meistertitel bei den A-Junioren gingen an Borussia Dortmund, diesmal erwies sich Mainz als Spielverderber. BVB-Coach Mike Tullberg war dennoch angetan.

2009 holte die U 19 des FSV Mainz 05 erstmals die deutsche Meisterschaft. Der Gegner: Borussia Dortmund. Das Ergebnis: 2:1. Beim zweiten Finaleinzug überhaupt hieß der Kontrahent wieder Dortmund - und wieder sicherte sich der FSV den Titel. Mit einem 4:2 nach Verlängerung entrissen die 05er dem BVB die Meisterschale, die die Borussia 2022 noch nach einem 2:1 bei Hertha BSC hochhalten konnte.

"Man merkt der Mannschaft an, dass dies kein Spiel ist wie jedes andere", hatte BVB-NLZ-Direktor Lars Ricken noch in der Halbzeit der Begegnung beim Stand von 0:0 angemerkt, die Dortmunder retteten sich zweimal spät durch das 1:1 von Cole Campbell (83.) und das 2:2 von Paris Brunner (88.) in die Verlängerung. "Wir sind glücklich in die Verlängerung gekommen, haben es dann aber versäumt, zwei große Chancen zu nutzen und in Führung zu gehen", konstatierte Mike Tullberg, nachdem am Ende ein 2:4 stand.

Mainz nutzt den Heimvorteil

So richtig Trübsal wollte der BVB-Coach aber nicht blasen. Schließlich war es "ein großes Finale", so Tullberg auf der Website des Bundesligisten, "beste Werbung für den Juniorenfußball". Der BVB-Coach sah einen kleinen und letztlich entscheidenden Vorteil beim FSV, der Heimrecht genoss. "Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie vor den eigenen Fans unbedingt Meister werden wollte." Das hat sie geschafft.

Stolz, Lob und das Ringen nach Worten

"Wir haben eine herausragende Saison gespielt und können stolz sein auf das, was wir erreicht haben", fand Tullberg für sein eigenes Team lobende Worte, die des Trostes dagegen nicht wirklich: "Es fällt mir schwer, Worte zu finden, um meine Jungs zu trösten." Fakt ist, der neunte Meistertitel für die U 19 des BVB muss noch warten. Vielleicht ja nur bis 2024.