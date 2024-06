"Tugenden für die Außenbahn": SVWW holt Linksfuß Greilinger von den Löwen

Der SV Wehen Wiesbaden hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ist bei einem künftigen Drittliga-Rivalen fündig geworden. Von 1860 München kommt Fabian Greilinger.

Der 23-jährige Greilinger wechselt ablösefrei von den Löwen zum SVWW, wie die Hessen am Mittwoch melden. Der Linksverteidiger erhält die Rückennummer 18. "Fabian wird uns mit seinen Tugenden auf der linken Außenbahn sehr guttun", sagte der neue SVWW-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver über die Neuverpflichtung. Greilinger verkörpere "genau das, was wir sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine brauchen. Wir sind sehr glücklich, dass Fabian ab sofort für uns auflaufen wird."

Seit 2015 bei den Löwen

Der gebürtige Eggenfelder Greilinger war im Juli 2015 in das Nachwuchsleistungszentrum der Münchner Löwen gewechselt und schaffte anschließend den Sprung aus der Jugend zu den Profis. In der abgelaufenen Saison kam der 1,75 Meter große Linksfuß auf 30 Einsätze in der 3. Liga.

"Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und den immer ambitionierten SVWW als eine sehr gute Adresse gesehen", wird Greilinger in der Verlautbarung des Zweitliga-Absteigers zitiert. Sein Ziel sei es, "mich persönlich weiterzuentwickeln und hier den nächsten Schritt zu gehen. Dabei möchte ich in jedem Spiel Gas geben und zeigen, was ich kann."

Der SVWW hatte zuvor mit Marius Wegmann (Abwehr, Würzburger Kickers), Ivan Franjic (Mittelfeld, Würzburger Kickers), Tarik Gözüsirin (Mittelfeld, VfB Lübeck), Ole Wohlers (Sturm, FC Teutonia Ottensen) und zuletzt am Dienstag Moritz Flotho (Sturm, SC Paderborn) bereits fünf weitere Profis neu hinzugeholt.